Lo strappo col sindaco. Il Comune ha licenziato il consigliere fiduciario. Francesco Bastianelli

L’amministrazione comunale licenzia Francesco Bastianelli. Ci sono voluti sette mesi affinché Palazzo del Popolo individuasse la strada più percorribile per liberarsi del Consigliere fiduciario del sindaco in materia di progetti green e Pnrr. Una querelle esplosa a giugno per una vicenda legata alle sorti dell’Ancona Calcio, con un incarico affidato a Bastianelli al centro della discussione che due settimane fa hanno portato al licenziamento del candidato di Fratelli d’Italia alle elezioni comunali del 2023. Proprio quanto accaduto tra giugno e luglio 2024, in piena bufera per la mancata iscrizione dell’Ancona al campionato di serie C e al fallimento della vecchia società, è alla base del provvedimento. Bastianelli avrebbe perso la fiducia del sindaco trattando proprio sul futuro societario del club, finito poi nelle mani della cordata di imprenditori che ha garantito l’iscrizione alla serie D. Punti di vista al centro del contenzioso. Il provvedimento con cui il Comune mette fine alla collaborazione con Bastianelli è datato 16 gennaio 2025, al termine di un lungo percorso amministrativo basato su due procedimenti disciplinari comminati dall’amministrazione al membro dello staff di fiducia del sindaco. Proprio la presunta ‘perdita di fiducia’ è stata alla base dell’aspro contrasto che, tuttavia, potrebbe non terminare con la firma dell’atto di licenziamento, visto che la vicenda è destinata ad avere uno strascico giudiziario, quanto meno a livello di tribunale del lavoro.

Questa però è un’altra storia, la realtà racconta dell’ennesimo pezzo perso dalla squadra di Daniele Silvetti in poco più di un anno e mezzo di legislatura, per la prima volta nella storia anconetana a guida centrodestra. Non siamo certo ai livelli di quanto accaduto tra il 2008 e il 2012 alla giunta targata Pd di Fiorello Gramillano, ma le tessere del mosaico cominciano a mettersi in fila. Dopo le dimissioni dell’ex assessore alla cultura, Anna Maria Bertini, arriva il licenziamento in tronco di uno dei tre incarichi fiduciari (articolo 90 del Tuel) voluti dal sindaco. Un provvedimento dal forte accento politico. Come dimenticare poi l’uscita di scena del professor Floriano Bonifazi, consulente del sindaco per l’ambiente per il progetto PIA 2.

Tornando sul licenziamento del politico anconetano (oltre 500 voti raccolti per Fratelli d’Italia alle Comunali), il sindaco ha prima chiesto a Bastianelli le sue dimissioni attraverso una revoca dell’incarico fiduciario. Era l’inizio di agosto e nel documento non si faceva alcun riferimento alle vicende dell’Ancona. Il provvedimento di revoca è stato poi annullato da parte dell’amministrazione che ad ottobre ha avviato il primo procedimento disciplinare nei confronti di Bastianelli, seguito a ruota da un secondo; nel primo caso si tratta di questioni legate alle assenze dal posto di lavoro, quello successivo invece entra nell’alveo delle sorti sportive del calcio anconetano. Al termine dell’istruttoria, il 16 gennaio scorso, Palazzo del Popolo ha messo fine al rapporto di lavoro. Ma la vicenda sembra destinata ad avere un ulteriore strascico.