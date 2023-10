Lo svincolo presto verrà riaperto

Il Comune sta approntando una soluzione per la riapertura dello svincolo in uscita dell’Asse Nord-Sud a Vallemiano. In attesa che ciò accada, ossia l’avvio dei lavori di risanamento della parte ammalorata del tracciato interessata da un cedimento strutturale, lo svincolo in fondo all’Asse, alla congiunzione con via Bocconi, resta chiuso e sbarrato. Così come restano ben presenti i rischi stradali provocati da chi decide di non rispettare il divieto e appena oltre l’impianto semaforico gira comunque a destra, manovra pericolosissima. La polizia locale nei giorni scorsi ha effettuato dei servizi specifici ed elevato una raffica di verbali, ma il problema permane. La chiusura dello svincolo non è ben segnalata a monte, all’altezza dell’uscita di Tavernelle ad esempio, quella precedente, e per chi deve andare a Vallemiano o in via della Ferrovia non è certo comodo proseguire per via Bocconi, imboccare la rotatoria di piazzale della Libertà, arterie sempre molto trafficate e poi tornare indietro e imboccare lo svincolo di Vallemiano. Urge un intervento urgente da parte del Comune,