Lo vanno ad arrestare e minaccia il comandante

Erano andati a prenderlo a casa della fidanzata, per portarlo in carcere, dopo l’inasprimento di una misura cautelare decisa dalla Corte di Appello di Napoli, ma lui ha opposto resistenza insultando e minacciando il comandate della Tenenza dei carabinieri.

"E’ colpa tua" gli avrebbe urlato un 40enne campano indirizzando verso il militare parolacce e minacce promettendogli anche che in qualche modo gliela avrebbe fatta pagare.

L’uomo, disoccupato, originario di Castellammare di Stabia, avrebbe un lungo curriculum di precedenti con la giustizia e si trovava già da diversi mesi agli arresti domiciliari a Falconara per problemi di droga.

Una misura cautelare emessa dal tribunale campano per fatti commessi nella sua terra e per i quali non si è arrivati ancora ad un processo.

Durante la detenzione in casa il 40enne non avrebbe rigato sempre dritto. In una occasione avrebbe tentato anche di manomettere il braccialetto elettronico per uscire di casa, non rispettando il regime a cui era stato sottoposto.

Più volte i carabinieri falconaresi, a cui era affidato il controllo della misura cautelare a cui era sottoposto, avevano notato irregolarità nel suo comportamento, segnalando tutto alle autorità competenti.

Sabato mattina i militari sono arrivati nell’abitazione per notificargli il cambio della misura cautelare e per portarlo subito in carcere, a Montacuto, ma il 40enne avrebbe reagito con violenza.

Se l’è presa con i carabinieri accusandoli di essere la causa di quel provvedimento.

Per sfuggire a loro ha tentato anche una mezza fuga finendo però contro un vetro dell’appartamento che gli ha ferito una mano.

Vista la reazione i carabinieri lo hanno dovuto bloccare, con non poche difficoltà visto che tirava calci e pugni, e arrestate per resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale. In carcere così è finito per due motivi, il provvedimenti inasprito e il nuovo arresto.

Ieri mattina è stato portato in tribunale dalla polizia penitenziaria.

La giudice Maria Elena Cola ha convalidato l’arresto per resistenza ed oltraggio poi, su richiesta del suo difensore, l’uomo è stato processato subito scegliendo il rito abbreviato. La giudice lo ha condannato ad un anno.

La Procura, in aula per la pm Irene Bilotta c’era Giovanni Centini, aveva chiesto una condanna ad un anno e 4 mesi. Dopo l’udienza per lui si sono aperte di nuovo le porte del carcere di Montacuto, la struttura più vicina alla sua precedente residenza.

Marina Verdenelli