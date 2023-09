Lo "Zoo di 105" scommette su Ancona: "Siamo prontissimi, occasione imperdibile"

Sarà piazza Cavour il cuore della ‘Notte bianca’ edizione 2023. E’ qui, infatti, che si svolgerà l’evento centrale del programma (ore 23.30), che avrà come protagonisti ‘Lo Zoo di 105’, popolarissima trasmissione che va in onda dal lunedì al venerdì (ore 14) su Radio 105. Tutto nasce nel 1999 da un’idea di Marco Mazzoli, il quale sarà presente in sole tre tappe del tour: Bergamo, Belluno e, appunto, Ancona. Con lui ci saranno il Mago Wender, uno dei primi ‘animatori’ del programma e Pippo Palmieri, che ieri mattina è intervenuto in videocollegamento con l’ex sala della giunta comunale, per la presentazione della ‘Notte bianca’ alla stampa. "Siamo prontissimi per Ancona", ha detto Palmieri, invitando poi i cittadini a partecipare, perché "sarà un’occasione da non perdere". Pamieri ha poi aggiunto: "Provo un sentimento esagerato per le Marche, perché ho passato gran parte della mia infanzia a Senigallia". A colloquiare con lui è stato Angelo Eliantonio, assessore ai Grandi eventi e alle Attività economiche e mercati, oltre che all’Urbanistica e al Patrimonio. "Lo Zoo di 105 rappresenta una grande attrattiva – ha sottolineato Eliantonio -. E’ la trasmissione radiofonica più ascoltata d’Italia, con una grande potenza comunicativa. Sono previsti diversi passaggi pubblicitari dedicati alla ‘Notte bianca’". Insomma, Ancona godrà di una ‘vetrina’ d’eccezione. Lo ‘Zoo’ attirerà l’attenzione soprattutto dei più giovani, e non a caso l’assessore sottolinea che l’evento contribuirà ad ‘abbassare l’età media’ dei partecipanti alla notte più lunga dell’anno.