L’obbligo per il pusher, dovrà presentarsi in caserma da venerdì a domenica

Dovrà comparire davanti alla polizia giudiziaria nei giorni di venerdì, sabato e domenica, verosimilmente quelli in cui l’attività illecita potrebbe essere più fiorente, il 59enne extracomunitario e residente a Falconara, sorpreso nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo è stato sorpreso dai carabinieri della locale Tenenza a Castelferretti. Si trovava in strada e in possesso di una dose di hashish, avvolta nella carta stagnola, nascosta nella tasca dei pantaloni. Con sé aveva anche 300 euro in contanti. La perquisizione dei militari guidati dal comandante Giuseppe Esposito è stata estesa a casa sua e, all’interno di una borsa termica, sono spuntate altre cinque dosi di hashish, confezionate, oltre ad un bilancino di precisione e materiale per il taglio della sostanza. Il quantitativo complessivo di hashish sottoposto a sequestro penale ammonta a 23 grammi circa. La suddivisione della sostanza stupefacente in dosi, il rinvenimento del materiale per la pesatura ed il taglio delle dosi, oltre al denaro in contanti erano elementi tali da far desumere la detenzione ai fini di spaccio. Inoltre, l’uomo, già nel 2015, era stato arrestato dai carabinieri sempre per la violazione della normativa sugli stupefacenti, riguardante la medesima tipologia di sostanza. Su disposizione del pubblico ministero di turno presso il Tribunale di Ancona, l’arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione per rimanere in regime di arresti domiciliari, in attesa del processo per direttissima. Arresto convalidato ieri mattina dal gip, che ha disposto nei confronti del 59enne l’immediata liberazione e lo ha però vincolato alla misura cautelare personale dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei giorni di venerdì, sabato e domenica.