"L’obiettivo è fare il pienone"

"Alla Vigilia e il giorno di Natale è andata benissimo: ci siamo riposati a casa, in famiglia, concedendoci un po’ di meritato relax dopo un periodo particolarmente intenso – osserva Sasha Spadaro, proprietario dell’Osteria Simonetti, che trova casa nell’omologa via perpendicolare ai due Corsi –. Siamo molto soddisfatti per il periodo di festività, abbiamo avuto parecchio movimento, in termini di clienti, e di questo siamo ovviamente felici. Capodanno? Anche noi resteremo aperti, approfittando di una bella serata da vivere ad Ancona. Al momento siamo pieni a tre quarti, direi. Speriamo che si continui così per arrivare a registrare un bel pienone per il cenone".