L’obiettivo è la serie C. Ora pensare positivo

L’intervento del presidente Antonio Recchi, ha avuto lo scopo di chiarire al meglio il pensiero e le intenzioni del patron Stefano Marconi in ottica futura. Ed evitare altri malintesi. Niente campionati anonimi, ambizioni di ritorno in serie C, società solida e al lavoro per crescere ancora, per trovare nuovi sponsor e per l’ingresso di altri soci che possano affiancare patron Marconi e Polci nel sostegno finanziario della Ssc Ancona.

Se quest’anno, infatti, come ha chiarito lo stesso Recchi, il budget è stato di circa 1,7 milioni di euro, comprensivi dei 400mila versati a fondo perduto alla Figc per l’iscrizione in soprannumero alla serie D, l’anno prossimo con la stessa cifra, e dunque con 400mila euro a disposizione in più, si potrà "alzare l’asticella", espressione utilizzata dallo stesso presidente in più di una circostanza. Se questo sarà bastato a fornire alla tifoseria quella chiarezza e quella progettualità di cui la piazza ha bisogno, dopo il tradimento della scorsa estate – che non può essere dimenticato –, lo si saprà solo più avanti. Perché questa piazza e, soprattutto, la sua storia calcistica, chiedono a gran voce di lasciare al più presto un campionato come quello di serie D per tornare in un torneo professionistico.

Quella serie C persa, appunto, lo scorso giugno a tradimento. Questa è stata la stagione della rinascita, della ripartenza, di una società che ha dovuto far fronte a tante difficoltà nonché alla costruzione di una squadra da zero, da un nucleo di giocatori ex Ravenna cresciuto nel corso delle settimane. Ma è naturale che sia un anno di transizione. In attesa, però, di qualcosa di meglio. In attesa, cioè, di puntare al salto di categoria.

Tutti consapevoli che questo campionato assegna una sola promozione ogni anno, a parte eventuali ripescaggi. Ecco perché l’Ancona deve lavorare per attrezzarsi bene in vista del futuro: le premesse per fare meglio di quest’anno e puntare alla promozione ci sono tutte. Magari andando un po’ più d’accordo in società, evitando di lavare i panni sporchi fuori di casa, e cercando di capire i sentimenti e le paure di una piazza che ne ha viste troppe per fidarsi a occhi chiusi di qualcuno, chiunque esso sia. Intanto ieri la squadra ha ripreso gli allenamenti al Del Conero, dove si allenerà tutta la settimana. Tutti presenti al di fuori di Gulinatti, che riprende oggi dopo qualche giorno di febbre, e di Sare, fermato dalla febbre anche lui. Oggi doppia seduta al Del Conero.

