"L’obiettivo è sbagliare il meno possibile. Dobbiamo portare a casa l’intera posta"

Gianluca Colavitto parte da alcune considerazioni sulla partita contro il Rimini e sulla settimana per presentare la sfida odierna di Arezzo: "Allenarsi dopo le vittorie è sempre più bello che farlo dopo le sconfitte. Ma dal punto di vista di campo, di applicazione, di concentrazione in allenamento, ci sono state poche occasioni in questa settimana in cui ho dovuto alzare un po’ la voce. E’ stata una settimana in cui l’applicazione non è mancata, poi la partita di Arezzo dirà se abbiamo lavorato bene".

E’ un’Ancona che cercherà di ripetere l’approccio e il primo tempo giocato contro il Rimini evitando, però, gli errori e le disattenzioni della ripresa: "Mai come adesso dobbiamo sbagliare il meno possibile, venivamo da tre risultati utili e contro il Rimini la squadra è entrata in campo per centrare il quarto, per ottenere l’intera posta in palio, come si è visto nel primo tempo. Alla fine il Rimini l’ha ribaltata. Ad Arezzo scenderemo in campo con lo stesso spirito di sempre, quello che la squadra ha dimostrato al di là dei frame mentali e delle passività che ogni tanto ci sono. Sarà una partita come tutte, in questo girone, giocata fuori casa, contro una squadra che sta facendo molto bene, però pensiamo di averla preparata nel modo giusto".

Per Colavitto non cambia nulla, Arezzo come Cesena: "Il discorso è sempre quello, dobbiamo entrare in campo per cercare di portare a casa il massimo. L’approccio, la preparazione alla partita e come abbiamo affrontato il Rimini lasciavano intendere che ci fossero tutte le condizioni per fare bene, poi la partita è andata come è andata. Contro l’Arezzo sarà lo stesso, in questo campionato affrontare il Cesena, la Fermana, l’Arezzo, per noi non cambia nulla".

Poi qualche considerazione sui singoli, a cominciare dal difensore Pasini, l’ultimo aggregato al gruppo biancorosso: "Pasini s’è messo subito a disposizione, devo parlare con lui per capire se può essere disponibile a giocare dall’inizio o a partita in corso. Partite vere è un po’ che non le fa, buttarlo nella mischia se non ho certezze non lo faccio. Il momento è delicato, molto serio, ne parlerò con lui e deciderò".

Martina, invece, partirà dalla panchina: "E’ aggregato – prosegue Colavitto –, ma non penso che parta dall’inizio, ho parlato con lui, non è al top, penso di dargli un’altra giornata di stand-by". Sulle difficoltà di affrontare tre partite in pochi giorni conclude: "Stiamo facendo delle valutazioni. Ma sono ragazzi integri, dal punto di vista fisico, possono benissimo giocare tre partite ravvicinate".

g. p.