"L’obiettivo resta la salvezza". Giuliodori smorza gli entusiasmi

Pensieri d’alta classifica per il Castelfidardo dopo la terza vittoria di fila in campionato? Non fatevi sentire da mister Marco Giuliodori. "Dobbiamo giocare partita dopo partita per inseguire la permanenza nella categoria - dice l’allenatore -. Per la Castelfidardo sportiva è fondamentale fare un campionato nazionale. Ce lo siamo guadagnati sul campo e quest’anno ce lo vogliamo tenere stretto". Per il momento i biancoverdi stanno centrando l’obiettivo. La formazione staziona a centro classifica, con 21 punti, frutto per lo più di cinque vittorie colte in meno di un mese (l’ultimo) e una sola sconfitta. L’ultimo successo domenica, in uno scontro diretto, in casa, contro un Avezzano reduce dalla vittoria di Fossombrone. La squadra abruzzese finora ha ottenuto più successi fuori casa (4 vittorie) che sul proprio campo (appena una), ma a Castelfidardo i Lupi sono andati a sbattere contro il muro biancoverde.

E a proposito di muro, proprio da un difensore è nato il gol vittoria. Quel Boccaccini che ha incornato quasi al tramonto della prima frazione. Per un un successo dedicato a Wilson Guella, ricoverato all’ospedale da alcuni giorni ‘per problemi seri’ ha comunicato domenica mister Giuliodori. Wilson Henri Guella, centrocampista francese, classe 2000, la scorsa settimana ha avuto uno svenimento in allenamento ed è ricoverato. Un’altra tegola l’infortunio alla mano, proprio alla vigilia, del portiere Osama che lo terrà lontano dai campi per alcune settimane. Due episodi negativi che hanno un po’ offuscato l’entusiasmo per la terza vittoria consecutiva di un Castelfidardo che occupa ora il nono posto e che ha portato a cinque i punti di vantaggio sulla zona playout e con appena due lunghezze di ritardo dall’Ancona. I dorici saliranno domenica al Mancini per la seconda partita consecutiva casalinga dei ragazzi di Giuliodori. Domenica è stato anche l’esordio del nuovo presidente Costantino Sarnari tornato appena una settimana fa.