Locale sporco, chiuso ristorante di sushi

Gravi irregolarità sul piano igienico sanitario, riaperto il ristorante di sushi nella prima periferia della città. Il controllo è stato effettuato dalla Polizia, su disposizione del Questore Cesare Capocasa a seguito della Riunione Tecnica di Coordinamento tenutasi in Prefettura lo scorso 23 luglio. Nel corso del controllo, i poliziotti della Questura di Ancona, unitamente a personale dell’Ast di Ancona, dell’Ispettorato del lavoro e dei Vigili del Fuoco, hanno rilevato, tra le carenze, mancanza di pulizia del pavimento, dei forni, dei frigoriferi oltre che degli strumenti utilizzati in cucina, sui quali vi erano residui maleodoranti di cibo e parecchio grasso. Attraverso più accurati controlli è stato altresì accertata la presenza di circa 45 kg di carne e pesce, cibo lavorato e pronto per essere servito ai clienti.

Di tali alimenti, stante l’assenza della prescritta etichettatura, non era possibile stabilire la provenienza. In aggiunta, tra le gravi irregolarità nella custodia degli alimenti, gli operatori hanno rilevto la mancata sottoposizione alle prescritte procedure di abbattimento del pesce crudo, necessarie ad evitare la proliferazione di batteri e parassiti all’interno dei prodotti ittici, preservandone la qualità e garantendone una più lunga conservazione: l’abbattitore della temperatura, presente all’interno della cucina, non era funzionante ma era stato adibito a ripostiglio di pentole e altri oggetti. L’attività del ristorante è stata immediatamente sottoposta a sospensione e il cibo, conservato in maniera inidonea, è stato sottoposto a sequestro, per essere successivamente distrutto.

Nei confronti del titolare dell’attività commerciale è stata elevata una sanzione di 5mila euro. Resta alta l’attenzione della Questura di Ancona, volta ad evitare che il mancato rispetto della normativa amministrative e igienico-sanitarie da parte dei pubblici esercizi possa riverberarsi negativamente sulla pubblica incolumità e sulla salute dei cittadini. I controlli proseguono senza sosta e continueranno ad interessare anche i locali per verificare il rispetto delle licenze del pubblico spettacolo. Controlli che interesseranno la spiaggia di velluto su tutti i fronti, riflettori accesi anche sul divieto di somministrazione di alcolici a minori e lo spaccio e la detenzione di sostanze stupefacenti tra i giovani. Nel mirino anche gli ubriachi al volante.