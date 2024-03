Locali del Comune in centro dati in concessione: solo 2 richieste

"Rivitalizzare il centro storico di Fabriano". Era lo scopo annunciato dal sindaco Daniela Ghergo nel pubblicare l’avviso pubblico per la concessione in uso di tutti i locali comunali liberi in piazza del Comune.

Ma degli 8 locali di varie dimensioni collocati in pieno centro e per i quali era prevista anche la possibilità che fossero accorpati, solo due sono stati concessi per mancanza di richieste.

"La concessione viene effettuata con l’intento di rivitalizzare il centro cittadino offrendo beni e servizi" avevano spiegato dal Comune nell’annunciare la novità.

L’avviso pubblico, scaduto a fine febbraio, si rivolgeva ad attività destinate: alla somministrazione di cibi e bevande (esclusa la somministrazione automatizzata); alla esposizione e vendita di prodotti dell’artigianato locale; alla vendita di beni di interesse turistico ricettivo e alle attività di servizi al cittadino.

Dei due nuovi locali in concessione uno svolgerà commercio di abbigliamento, l’altro l’organizzazione di eventi a scopo turistico. La concessione dei locali ha durata di sei anni con diritto di prelazione sul successivo bando.

"La pubblicazione dell’avviso pubblico, dopo molti anni di inerzia, rappresenta un’importante occasione per riportare attività economiche in centro storico" aveva commenta la sindaca Daniela Ghergo. Obiettivo, per il momento, solo in parte raggiunto, in una fase storica molto complessa, anche per il commercio.

sa. fe.