Locali estivi, al Passetto torna Marchetti

Giugno se ne sta andando e di tutti i bar e ristoranti che dovevano essere già attivi attraverso bandi proposti dall’amministrazione comunale e dall’agenzia del Demanio non se ne vede ancora neppure uno. La nuova gestione del bar al parco del Belvedere di Posatora (ex Posa Bar) dovrebbe partire a luglio avanzato, forse a metà mese, abbastanza in là col tempo. Ai Laghetti dovrebbe essere presto operativo il punto ristoro di Elis Marchetti, ma l’altro bando della pista di pattinaggio, andato deserto, non verrà riproposto. Il bar al Cardeto non aprirà prima del 10 luglio e, per ultimo, il Lazzabaretto, probabilmente operativo dalla prima settimana di luglio, con il cinema che sarà ricavato nell’area del cantiere abbandonato da anni lato Porta Pia-Archi.