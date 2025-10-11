Locali, in consolle al Casacon lo special guest è Dj Albertino

Al Casacon di Sirolo stasera special guest è dj Albertino, direttore artistico di Radio M2o, dopo aver trascorso più di 35 anni con Radio Deejay. Figura centrale nella musica e nella cultura radiofonica italiana, la sua carriera abbraccia oltre quattro decenni e continua ad evolversi con nuove iniziative e progetti.

Nel corso degli anni Novanta Albertino diventa uno dei volti più noti della radio italiana, contribuendo a lanciare artisti di successo e a definire il panorama della musica dance in Italia. Il suo programma Deejay Time si trasforma in un talk show radiofonico, mantenendo comunque un forte focus sulla musica dance. Nel 1997 riceve un premio dall’Accademia della Crusca per la sua capacità di comunicare con i giovani. Sotto la sua direzione, Radio M2o ha visto un aumento degli ascolti e ha continuato a prosperare nel panorama radiofonico italiano. Ha anche creato una serie di compilation musicali e continua a condurre programmi come Dance Revolution.

Il locale immerso nel parco del Conero, in un’atmosfera unica, si trasforma ancora una volta nel tempio del divertimento con Albertino in consolle. Sarà una serata perfetta tra cena esclusiva, musica live e notti che non vogliono finire. Tanti infatti i grandi artisti ospitati quest’estate che hanno fatto il pieno di pubblico.