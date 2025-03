Locali per i medici nella Rsa: avanti con la ristrutturazione

Avviato l’iter per la ristrutturazione del piano terra della Rsa di Corinaldo. È in pubblicazione da qualche giorno la determina di Ast Ancona con la quale viene avviata ufficialmente la procedura negoziata per affidare i lavori per oltre 280mila euro per risistemare una parte dell’edificio della struttura che andrà a beneficio dei Medici di Medicina Generale e degli specialisti. Altro elemento da non sottovalutare il mantenimento della continuità assistenziale per gli ospiti della Rsa. Il titolo della procedura non lascia spazio a dubbi perché viene specificato che tale intervento è propedeutico alla realizzazione della Casa di Comunità. Come detto la procedura, soggetta al codice degli appalti pubblici, è entrata nel vivo e prevede per il suo espletamento quattro mesi. Tra i punti centrali della "gara di appalto" che sfocia in una proceduta negoziata il sopralluogo da parte delle Ditte che intendono presentare offerta. Sopralluoghi in struttura (obbligatori per le Ditte che intendono prendere parte alla licitazione) che sono iniziati già in questi giorni.