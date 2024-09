L’occasione persa. Niente festival Spilla, schiaffo all’estate dorica. Un silenzio assordante

In un’estate che non ha certo brillato per eventi e iniziative, fa particolarmente rumore il silenzio assordante attorno al festival "Spilla". Perché se anche dal Comune non ve lo ha detto nessuno, beh ve lo diciamo noi: la rassegna, fiore all’occhiello dei concerti estivi della città, quest’anno non si è fatta. Per capire cosa abbiamo perso tra il deserto della Mole Vanvitelliana e un’Arena sul mare che ha utilizzato il suo strombazzato mega palco solo per pochi eventi, basterebbero questi dettagli: le edizioni di "Spilla" sono state sedici con ospiti nazionali e internazionali che hanno richiamato pubblico da tutta Italia. Qualche nome? Mumford and Sons, The Lumineers, Billy Corgan degli Smashing Pumkins, Rag’n’Bone Man, James Bay, LP, Belle & Sebastian, Passenger, Richard Ashcroft dei Verve, Local Natives, Anna Calvi, Johnny Marr e la lista potrebbe continuare ancora a lungo. Ebbene, tutto cancellato con un colpo di spugna che pare più una rasoiata alla città tutta e ai suoi sogni di guardare un po’ al di fuori delle proprie mura. Perché "Spilla", e anche questa cosa ve la diciamo noi, è uno dei festival musicali più importanti d’Italia. Mancata programmazione? Scelta politica? Taglio di fondi? Accordi non trovati? Impreparazione a gestire l’accoglienza di grandi eventi? Tutto e il contrario di tutto. Perché mentre Spilla sparisce, dalle parti di Palazzo del Popolo si spendono 50mila euro per il concerto di Raf alla Festa del Mare: con tutto il rispetto per l’artista, una cifra fuori dal mercato per chiunque mastica un po’, anche solo un po’, di musica dal vivo (tranquilli, sarà un bagno di folla, ma ricordiamoci che apparentemente è tutto gratis, anche se lo pagheremo in altri modi).

Ma c’è un altro dettaglio che fa sanguinare ancora di più questa ferita aperta: dietro al festival "Spilla" c’è l’agenzia Comcerto di un anconetano doc come Eric Bagnarelli, stimato promoter che organizza tour e live per le più grandi star, acquisita qualche anno fa dalla Live Nation, i primi a livello mondiale. C’è bisogno di dire cosa potrebbe significare per la città entrare in questo circuito fatto di nomi come Coldplay e Depeche Mode, Vasco Rossi e Marco Mengoni? Ebbene, è di questo che ha bisogno ciò che vuole diventare la Grande Ancona.