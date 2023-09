Loccioni, palestra per il futuro degli studenti

La sede storica del gruppo Loccioni, ampliata negli anni, in via Monteschiavo a Moie, diventa la palestra per diplomandi in cerca della loro vocazione e del loro futuro professionale. Da dicembre scorso le porte dei laboratori Loccioni si aprono ogni pomeriggio ai 62 ragazzi (30 del liceo scientifico da Vinci di Jesi e 32 dell’IIS Marconi-Pieralisi di Jesi) che hanno scelto di fare questa esperienza formativa. Cinquanta i collaboratori della Loccioni che seguono gli studenti nei diversi progetti volti ad accompagnare i ragazzi nella "consapevolezza verso il proprio futuro professionale". La scuola trova così nell’impresa il laboratorio di realtà di cui i ragazzi hanno bisogno, per mettersi alla prova e trovarsi pronti per il lavoro. "Un progetto ambizioso, un impegno per i ragazzi importante perché per due mesi per due pomeriggi a settimana i ragazzi hanno svolto attività in questa impresa – spiega la dirigente dell’IIs Marconi Maria Rita Fiordelmondo accanto al professor Tommaso Cioncolini che ha voluto fortemente questa ‘convergenza scuola lavoro’ – oltre alle attività curriculari. Ai due mesi è seguito anche l’impegno estivo per i ragazzi tra il quarto e il quinto, ragazzi che dopo questa esperienza hanno migliorato le loro competenze anche all’interno del percorso scolastico. "Qui con i ragazzi che oggi hanno tanti stimoli si fa un’azione di potatura – spiega Claudio Loccioni – così da togliere i rami di troppo, consentire loro di capire cosa interessi maggiormente e far emergere qualche bel ramo su cui costruire il futuro. Oggi il mondo del lavoro appare piuttosto distante mentre la nostra idea è quella delle botteghe di una volta aperte ai ragazzi". "Si tratta – spiega ancora Claudio Loccioni – di un progetto che dura praticamente per l’intero anno, in continuità. I ragazzi raggiungono i nostri laboratori in motorino o in autobus dopo la scuola e abbiamo riscontrato grande entusiasmo". I ragazzi del Marconi Pieralisi ieri hanno illustrato la loro esperienza: per settimane si sono immersi nella realizzazione di una commessa: hanno progettato, ingegnerizzato e costruito un sistema di collaudo per iniettori. Un sistema automatico che integra robot antropomorfi collaborativi e sensori per la misura della tenuta su iniettori auto benzina. Davanti a genitori, insegnanti, manager, che loro stessi hanno invitato, hanno presentato l’opera funzionante e il percorso di convergenza che ha permesso loro di "giocare a lavorare".