"L’occupazione cresce ma è troppo povera"

"L’occupazione cresce, ma si tratta di un’occupazione povera quella dei contratti di somministrazione e a termine. Oltre alle vertenze calde ci sono molte piccole aziende artigiane che hanno terminato gli ammortizzatori sociali". Così Giuseppe Santarelli è il nuovo segretario generale della Cgil Marche che analizza i fronti caldi marchigiani.

Santarelli, le Marche aumentano il numero di occupati.

"Sì, nel terzo trimestre dello scorso anno gli occupati marchigiani sono 659mila rispetto al terzo trimestre del 2022 e aumentano di 20mila unità (vale a dire un + 3,2%), Ma è stata una crescita di occupazione in termini di teste non di ore lavorate e quindi questo vuol dire che è aumentata l’occupazione povera. Il divario rischia sempre più di divaricarsi. Oltre alle vertenze calde o Whirlpool, Electrolux e l’ultima tegola caduta, quella della Cnh ci sono moltissime aziende artigiane, magari formate dei tre, quattro o cinque dipendenti le quali hanno terminato l’ammortizzatore sociale e ora si trovano in grave difficoltà. Non fanno rumore ma questo può significare la perdita silenziosa di centinaia di posti di lavoro".

Quali le situazioni più critiche?

"Ci preoccupa l’asse formato da metalmeccanico e moda in particolare. Il ricorso alla cassa integrazione già alla fine dello sorso anno ha registrato un importante aumento. Anche l’occasione dei fondi europei del Pnrr sembra non essere stata colta. Sulle 300 progettazioni complessive in cui l’ente attuatore è la Regione Marche solo 14 sono state concluse e ben 162 non sono state nemmeno attivate".

Quindi?

"In una regione in cui il gap infrastrutturale materiale e immateriale è ancora forte quella poteva essere un’occasione più unica che rara e che difficilmente si riproporrà nel breve termine".

Anche gli imprenditori agricoli soffrono, come vediamo nelle mobilitazioni che si stanno svolgendo anche in provincia.

"Sì, indubbiamente un settore sotto pressione. A farne le spese sono spesso i lavoratori alla fine della catena".

Sara Ferreri