L’occupazione segna un lieve aumento

Gli occupati nella regione passano da 639mila del 2022 a 641mila del 2023, con una variazione positiva, anche se molto contenuta (+0,3%), pari a circa 2.000 unità. A rilevarlo Confindustria Marche e Intesa San Paolo nel "Rapporto 2023 sull’industria marchigiana". Più sostenuta la dinamica occupazionale dei dipendenti rispetto agli indipendenti: a fronte della flessione degli indipendenti, infatti, che passano da 153mila a 141mila, con un calo di circa 12 mila unità, aumenta il livello medio dei dipendenti, che salgono a 500mila nel 2023. L’aumento di 14mila unità è pressoché per intero attribuibile ai servizi, mentre il numero di dipendenti nell’industria resta stabile rispetto al 2022. Il tasso di occupazione complessivo nelle Marche sale dal 66,8% al 67,4% nel 2023 e si mantiene su livelli più elevati di quello nazionale, anche se il differenziale scende da 6.7 a 5.9 punti nel 2023. Scende, invece, al 36,2% il tasso di occupazione giovanile nella regione rispetto al 37,3% del 2022, con dinamica opposta rispetto a quella nazionale. Il differenziale con il dato nazionale scende da 3,5 punti del 2022 a 1,5 punti nel 2023. In flessione nelle Marche il numero di persone in cerca di lavoro (-7.000 unità circa). La riduzione delle persone in cerca di occupazione è stata maggiore nelle persone con diploma (-5.000) e in quelle con licenza media e inferiore (-3.000). Invariato, come per il dato nazionale, il numero di laureati in cerca di lavoro. La componente femminile rappresenta oltre il 50% delle persone in cerca di lavoro e il tasso di disoccupazione femminile resta superiore a quello maschile di circa due punti.