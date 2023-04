Logistica, un addetto alla gestione dei magazzini

Un addetto alla gestione dei magazzini e professioni assimilate. Codice offerta 3388812 Centro per l’impiego di riferimento: CPI Ancona. Email: [email protected] Pec: [email protected] Tel: 0712137532. Descrizione rapporto lavoro: lavoro dipendente. Azienda operante nel settore logistica e trasporto merci ricerca per la sede di Osimo 1 magazzinierecarrellista con esperienza nel ruolo superiore ad un anno. Mansioni: utilizzo carrello elevatore frontale, gestione posta elettronica. Conoscenze informatiche: pc e posta elettronica (livello base). Conoscenza ottima della lingua italiana. Preferibile età compresa tra 23 e 45 anni, possesso del patentino per il carrello elevatore e domicilio nei comuni di Osimo, Castelfidardo, Camerano, Offagna, Ancona, Chiaravalle. Tipologia contrattuale: tempo determinato (3 mesi) trasformabile, rinnovabile. Orario di lavoro: part-time (36 ore settimanali (lunedi’-venerdi’ dalle 1 alle 7). Per candidarsi inviare il curriculum a [email protected]