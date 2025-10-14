L’Okasa cade in Basilicata: "Ci serve per crescere"

Arriva in Basilicata la prima sconfitta stagionale delle ragazze di miss Domenichetti al cospetto di quella che è ora la capolista solitaria del campionato, il CMB Futsal Team, roster superlativo, tra cui tante e tanti ex falconaresi, grande favorito per la corsa ai titoli di questa stagione.

É la formazione di mister Neri a farsi preferire nel primo tempo, chiuso sull’esiguo vantaggio grazie alla rete dopo due minuti di Taty. Le lucane non riescono a trovare il raddoppio che anche meriterebbero per le parate della solita Carturan e per la sfortuna che si accanisce su Renata Adamatti, un palo e una traversa.

Le citizens sono comunque vive e ci provano dalle parti di Dibiase soprattutto con i guizzi di Aline Elpidio.

Nella ripresa pronti e via e un rimpallo mette Belli nelle condizioni di non sbagliare dopo soli quaranta secondi. Un 2-0 che taglierebbe le gambe a chiunque. Non se ti chiama Okasa Falconara e hai lo scudetto cucito sul petto. Il Falconara diventa progressivamente padrone del campo. Prima Dibiase è superlativa su Loth e capitan Ferrara, ma non può nulla sulla bella azione corale al 2’ della ripresa, coronata dal piattone vincente di Nancy Loth. 2-1. Al 5’ proprio la bionda olandese ruba un pallone e serve un assist d’ora a Colucci. La pivot made in Puglia non sbaglia, freddando di punta sul primo palo l’estremo locale. 2-2.

La partita scorre così via senza particolari acuti, con la monumentale Isa Pereira a giganteggiare per il Pala Saponara. Prima Belli si divora la palla del vantaggio a 3’ dal termine spedendo sul palo a tu per tu con Carturan. Chi non sbagliare è invece Renatinha a 100 secondi dal termine, con un comodo tap in a porta vuota, dopo un gran lavoro di Vanin. 3-2.

Giulia Domenichetti si gioca così la carta del quinto di movimento. É assalto all’arma bianca, ma il fortino lucano regge, rimpallando ogni pallone, fino al triplice fischio liberatorio.

"La CMB ha giocatrici con tanta esperienza e sanno come gestire certi momenti. Noi ci abbiamo messo del nostro – il post gara di Nancy Loth, autrice della prima rete Okasa -. Dispiace del risultato, ma serve anche questo per crescere e preparare meglio le prossime sfide. Detto questo, il secondo tempo è stato sicuramente più positivo e vogliamo ripartire da lì: devo essere la base sulla quale costruire il nostro lavoro nelle prossime settimane".

Prossimo appuntamento per le citizens ancora in trasferta e ancora in anticipo al sabato: si giocherà il 18 ottobre alle 17.30 contro il Montesilvano.