L’Okasa Falconara non sbaglia. Contro Cagliari finisce 5-0

Okasa Falconara

5

Cagliari

0

OKASA FALCONARA: Carturan, Pereira, Ferrara (K), Elpidio, Taina Santos; Colucci, Loth, Kondo, Diamantini, Gregori, Pirro, Bordacchini. All. Giulia Domenichetti

CAGLIARI: Ricottini, Virdis (K), Aresu, Vecchione, Cokito; Pellegry, Furno, Cerbone, Filipa Mendes, Dessi, Carbon Tonga. All. Moreno Giorgi

Arbitri: Roberto Galasso (Aprilia), Cristea Ionut (Albano Laziale) Cronometro: Daniele Filannino (Jesi)

Marcatrici: 6’29“ Colucci (O), 11’48“ Kondo (O), 00’26“ st Elpidio (O), 14’05“ st Kondo (O), 19’26 st Gregori (O)

Note: 6’13“ st ammonita Taina Santos (O), 9’54“ st ammonita Loth (O), 17’55“ ammonita Aresu (C) Alice Mazzarini

FALCONARA

Miss Domenichetti non si ferma: la sua Okasa vola, sono tre le vittorie (su tre). È la terza giornata del campionato di serie A Tesys e le falchette campionesse d’Italia cercano la terza vittoria consecutiva. In settimana respinto il ricorso presentato dall’Audace Verona che conferma quindi il successo del Falconara all’esordio stagionale. Al Pala Badiali arriva il Cagliari. Le sarde partono bene, le marchigiane un po’ meno, troppo imprecise. Sblocca la situazione la padrona di casa Carola Colucci. Crescono le citizens, ora in pressione altissima. Le cagliaritane ci provano, ma è Kondo a raddoppiare. Si va a riposo sul punteggio di 2-0. Nessun fallo nei primi venti minuti, sinonimo di una gara correttissima.

Al rientro, gol vincente di Aline Elpidio, e sono tre. Le sarde continuano a cercare un varco, ma nulla. Isa Pereira direziona il destro verso il secondo palo, Kondo ha un tempismo perfetto, Okasa 4- Cagliari 0. L’incontro lo chiude la giovanissima classe 2009 Lucia Gregori firmando il 5-0 finale.

