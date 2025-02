L’Okasa Falconara vince ed è seconda

ROYAL

1

OKASA FALCONARA

6

ROYAL : Russo, Foti, Ines Correia, Alves, Martinez, Sara Correia, Raso, Folino, Aliotta, Zagar, De Sarro, Luzzi.

OKASA FALCONARA: Sestari, Martín Cortés, Balardin, Elpidio, Pereira, Pesaresi, Praticò, Gregori, Pirro, Bordacchini, Gaspari, Ferrara. All. Domenichetti.

Reti: 17’ Praticò (OF), 21’29’’ e 27’25’’ Ferrara (OF), 28’31’’ aut Ines Correia (OF), 30’59’’ Praticò (OF), 33’32’’ Alves (RL), 35’18’’ Pereira (OF).

Altri tre punti in cassaforte nel segno delle senatrici. Sono infatti Ferrara, Praticò (doppietta per entrambe) e Isa Pereira, le veterane della squadra a scrivere il loro nome nel tabellino della 16esima giornata con il 6-1 rifilato dall’Okasa Falconara a domicilio a Royal Team Lamezia. Risultato maturato nella ripresa dopo un primo tempo con i rispettivi portieri sugli scudi. Sestari ha negato il gol a Foti e Alves con due ottime parate, mentre sul fronte opposto Russo eretto un vero e proprio muro davanti alla sua porta con veri e propri miracoli sulle incursioni di Praticò e sulle bordate dalla distanza di Isa Pereira e di Ferrara. E dove non è arrivata la numero 1 delle calabresi ci ha pensato il palo, come sulla conclusione di Elpidio. Proprio Elpidio, al 17’, è stata l’autrice del diagonale perfetto da destra per Praticò, che sul secondo palo ha sbloccato il risultato, portando in vantaggio il Falconara che poi ha dilagato. Una vittoria che mette l’Okasa Falconara al secondo posto in classifica a un solo punto dalla capolista Pescara, conferma la miglior difesa del torneo e certifica ora una differenza reti seconda solo alla corazzata Bitonto. Domenica prossima, nuova sfida: al Pala Badiali arriva il Vip.