L’Okasa ha premiato la "sua" Ferrara

Quando ha messo piede per la prima volta al PalaBadiali aveva poco più di 18 anni. Era il dicembre 2017 e una giovanissima Erika Ferrara si affacciava per le prime volte al gotha del futsal femminile. Bruciando le tappe, conquistando tutti, è stata tra le artefici delle vittorie leggendarie. E così, domenica, in occasione della partita contro il Pescara, l’Okasa Falconara l’ha premiata per il suo attaccamento. Ma non solo: con 197 apparizioni, Ferrara è diventata la calciatrice più presente della storia del club. Quel club che l’ha omaggiata, per mano del main partner Andi Celaj, ma anche con un post spettacolare: "La soprannominammo la Pupilla, perché era impossibile non volerle bene. E perché nessuno osasse toccarla o criticarla", aprono i cassetti dei ricordi in via dello Stadio. Da quell’esordio è passato tanto tempo. E "quella giovane promessa è diventata una certezza. Per noi e per la Nazionale italiana. Dal 2022 è anche il nostro capitano. Assurta al ruolo a soli 23 anni. Così come Claudia Catena e Sofia Luciani. Le nostre leggende, tutte rigorosamente made in Marche". Dunque, il ringraziamento: "Ieri, oggi, domani e per sempre".