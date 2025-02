L’Okasa in campo contro il bullismo

In occasione della Giornata nazionale contro bullismo e cyberbullismo, l’Okasa Falconara scende in campo con un’iniziativa speciale rivolta agli studenti di ogni ordine e grado. Domenica, alle 18, il Palasport Badiali di Falconara Marittima ospiterà la sfida di serie A femminile tra le padrone di casa e la formazione veneta del Vip, con un’opportunità imperdibile per i giovani appassionati di sport. Grazie al supporto del main sponsor Okasa, gli studenti potranno assistere gratuitamente alla partita, vivendo da vicino l’emozione del futsal femminile, disciplina avvincente e inclusiva che contribuisce ad abbattere gli stereotipi di genere. Per ottenere i biglietti omaggio, gli interessati dovranno inviare una mail all’indirizzo accrediti@cittadifalconara.com entro domani alle 20, specificando nell’oggetto ‘Omaggio Okasa’ e indicando nel testo nome, cognome, istituto scolastico, classe di appartenenza e il numero di eventuali accompagnatori. L’iniziativa rappresenta non solo un’opportunità per sostenere lo sport femminile, ma anche un forte messaggio contro il bullismo, ribadendo i valori di rispetto e fair play che il calcio a cinque intende promuove ogni giorno e che l’Okasa Falconara, già campione d’Europa e miglior squadra femminile del mondo 2022 secondo FutsalPlanet, testimonia da sempre. La società, dunque, ha inoltrato una lettera alle scuole di Falconara, ma l’invito è stato esteso a tutte le studentesse e a tutti gli studenti che vorranno assistere alla partita. Insomma, un’occasione speciale per combattere insieme un fenomeno purtroppo dilagante e, al contempo, fare il tifo per le Citizens che stanno cercando di avvicinare la vetta della classifica. L’iniziativa contro il bullismo, come specificato dal club di via dello Stadio attraverso i propri social, è stata fortemente voluta da Okasa e dal main partner Andi Celaj, già protagonista di iniziative sociali e inclusive di questo tipo.

gi. gia.