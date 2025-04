L’Okasa perde ai rigori ma resta l’entusiasmo

La beffa si consuma dal dischetto. E dopo una partita tiratissima, chiusa sull’1-1, l’Okasa Falconara esce dalla Coppa Italia di calcio a cinque femminile in semifinale. Una uscita di scena che non scalfisce l’entusiasmo di tutta la città per la squadra.

I rigori sorridono alla Kick Off, che oggi sfiderà il Bitonto per la coccarda tricolore. Le lombarde, al solito, si rivelano avversario molto ostico per le marchigiane.

Primo tempo contratto. Tra le file dell’Okasa pesa l’assenza della squalificata capitan Ferrara: la fascia va sul braccio di Isa Pereira, altra anima della truppa di Domenichetti. Le occasioni migliori sono per il Kick Off e Sestari è reattiva su Bovo, Borges e Pellegry. Sul fronte opposto non è da meno Carturan sulle conclusioni di Praticò e Pereira, abile a neutralizzare. Nella ripresa il copione non cambia e la situazione di parità arriva fino a ridosso del 33’ quando su lancio lungo delle lombarde, Borges aggancia al volo e mette in mezzo per l’accorrente De Souza, che riesce a superare il portiere Sestari.

La riacciuffa Elpidio nell’assalto finale con il quinto di movimento. Sull’1-1 la sfida arriva alla lotteria dei tiri di rigori. Il primo errore di Falconara si rivela decisivo. E la Kick Off supera il turno, eliminando – incredibile ma vero – per il terzo anno consecutivo le falchette dalla competizione. Ora si torna nelle Marche con l’amaro in bocca ma con la consapevolezza che occorre tornare a concentrarsi sul campionato. Domenica prossima le Citizens potranno riabbracciare il proprio pubblico per la gara casalinga, valida per la 23esima giornata, contro l’Atletico Foligno. L’obiettivo principale è quello di mantenere il primo posto in regular season, per poi concentrarsi al meglio sui playoff scudetto di serie A di futsal.