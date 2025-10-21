L’Okasa ritrova il successo. Ora big match con Roma

Carola Colucci prende per mano la squadra, l’Okasa Falconara, e la conduce al (ritrovato) successo in serie A. Sono sue le tre reti, insieme a quelle di capitan Ferrara, Taina Santos (primo centro stagionale) ed Elpidio che mettono ko il Montesilvano. Alla quinta giornata della Serie A Tesys, le campionesse d’Italia seguono a vista, condividendo la seconda piazza con la Women Roma (prossima avversaria), la CMB Futsal Team capolista. E il prossimo appuntamento è uno di quelli più attesi della stagione. Proprio con avversaria la formazione romana. Si torna di nuovo al Pala Badiali. Domenica 26 ottobre alle ore 18 per la sesta giornata arriverà a Falconara Marittima la Women Roma. E sarà anche la volta di vedere con la nuova maglia giallorossa alcune eroine del 15 giugno 2025, giorno della conquista del secondo tricolore falconarese.

Ma ritorniamo alla gara di sabato scorso; ritorniamo a Carola Colucci acquisto estivo dell’Okasa, pivot di origini pugliesi, classe 1997, voluta fortemente dal presidente Fabrizio Balzani alla quale, proprio all’indomani dell’acquisto rivolgeva queste parole: "Nel costruire il nuovo roster cercavamo una calcettista che potesse dare peso specifico al nostro reparto offensivo. Nel chiedere consulenza al nostro ex presidente Bramucci e alla coach Domenichetti, entrambi convintamente ci hanno indicato in Carola un’atleta che potesse fare al caso nostro. Ci ha convinto per determinazione e voglia, caratteristiche peculiari del nostro modo di intendere questa disciplina".

E quei tratti del carattere non hanno deluso nessuno, ieri come oggi. Al PalaRoma il campo è tutto suo. "La prima tripletta non si scorda mai – entusiasta il pivot pugliese -. Raggiungere il gruppo un mese più tardi mi ha messa in difficoltà, ma grazie all’aiuto di tutto il gruppo e di Giulia mi sto integrando sempre meglio nella tattica di squadra. La strada è molto lunga, al momento mi sento in forma, lavoriamo tanto queste altre due settimane, poi una pausa per ricominciare forte e arrivare alla Supercoppa nel top della condizione". Continua: "Per quanto riguarda la gara con il Montesilvano, ci si aspettava una partita confusionaria, e il nostro compito era quello di gestirla al meglio e fare un buon risultato; siamo una squadra nuova e ogni giornata, indipendentemente dall’avversario, bisogna mettere un mattoncino in più. L’inizio campionato definisce le gerarchie, c’è qualche squadra decisamente ben attrezzata, e noi siamo lì per dire la nostra".

E domenica, dopo due giornate di assenza, si torna al palas di via Stadio: "Pala Badiali pazzesco! Essere parte di questo contesto è molto bello, domenica ci sarà un grande calore e uno spettacolo assicurato".

Alice Mazzarini