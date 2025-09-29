L’Okasa si ripete, vittoria con il TikiTaka

Okasa Falconara, buona (anche) la seconda. Al Pala Roma di Montesilvano, con il TikiTaka termina 2-6. Tre punti che vanno ad aggiungersi a quelli dell’esordio per un primo posto condiviso con la Women Roma. Un primo tempo equilibrato è deciso dall’acuto di Aline Elpidio. La paulista sfrutta alla perfezione un lancio millimetrico di capitan Ferrara (in versione assist woman, tre in totale) per saltare Duda e depositare l’unica segnatura della prima frazione.

Nella ripresa partono forte le padrone di casa. Da azione da laterale Getullio pesca Bettioli sul secondo palo, l’italo brasiliana non sbaglia, 1-1. É il momento peggiore delle falconaresi, ma quando il gioco si fa duro escono le fuoriclasse di miss Domenichetti. Ancora l’estremo difensore falconarese Carturan è monumentale su Mansueto (due volte) e su De Siena.

La buriana giallorossa finisce quando il mancino di Erika Ferrara verticalizza per Isa Pereira: la portoghese fulmina Duda con una bomba nel sette, 1-2. Nemmeno il tempo di esultare che Nancy Loth fredda ancora Duda con una puntina velenosa, 1-3. Mister Marzuoli si gioca, a cinque dal termine, il quinto di movimento. Ma è la mossa che sposta l’ago della bilancia definitivamente verso Falconara. E verso Isa Pereira. La fuoriclasse portoghese ruba un pallone e deposita comoda l’1-4. Aline Elpidio segna gli ultimi due gol (1-6) e la sua personale tripletta. La rete di una delle tante ex di giornata, Balardin, serve solo per le statistiche. 2-6 il finale.

Ora l’Okasa Falconara è atteso di nuovo al Pala Badiali. Domenica 5 ottobre (nel giorno in cui si concluderà la campagna abbonamenti) arriva il Cagliari. Fischio d’inizio ore 17.30.

Seconda giornata Serie A: Tesys TikiTaka Francavilla-Okasa Falconara 2-6 (0-1)

Tikitaka : Duda, Soldevilla, Bettioli, Balardin, Boutimah, Getullio, Mansueto, De Angelis, De Siena, Prenna, Guidotti, Luzzi. All. Marzuoli

: Duda, Soldevilla, Bettioli, Balardin, Boutimah, Getullio, Mansueto, De Angelis, De Siena, Prenna, Guidotti, Luzzi. All. Marzuoli Okasa: Carturan, Pereira, Ferrara (K), Elpidio, Taina Santos, Colucci, Loth, Kondo, Diamantini, Gregori, Pirro, Bordacchini. All. Domenichetti

Arbitri: Davide Plutino (Reggio Emilia), Raffaele Buonocore (Castellamare di Stabia) Cronometro: Luca di Battista (Avezzano)

Marcatrici: 4’07" Aline Elpidio (O), 4’37" s.t Bettioli (T), 6’43" s.t. Pereira (F), 7’28" s.t. Loth (F), 15’07" s.t. Pereira (O), 16’26" s.t. Elpidio (O), 16’42" s.t. Elpidio (O), 17’45" s.t. Balardin (T)

Ammonizioni: Colucci (F), Balardin (T), Mansueto (T), Taina Santos (O).