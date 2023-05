L’Olanda regina del commercio e la "pittura del secolo d’oro"

Si sono conclusi anche per quest’anno gli incontri online con il dottore Cesare Tassinari. Ai ragazzi delle classi 2A e 2F della scuola "Giulio Fagnani" di Senigallia è stata proposta una lezione sull’Economia-mondo nel 1600, definito "il secolo olandese" e del declino spagnolo ma anche dell’ascesa francese e della consolidazione britannica in un mondo, per così dire, "globalizzato" ante litteram.

Dalla fine del Cinquecento le rotte commerciali percorrono tre oceani: le scoperte geografiche e la rivoluzione del commercio marittimo in Europa sono alla base della nascita di potenze mondiali e della valorizzazione di merci e prodotti che fanno la loro fortuna. In Europa arrivano le spezie dall’Indonesia e l’oro e l’argento dall’America. L’Olanda poté sfruttare la propria collocazione strategica quando i commerci si spostarono dal mar Mediterraneo all’Oceano Atlantico: le due Compagnie delle Indie fondate nel ‘600 importavano zucchero, pellicce, caffè e spezie.

Dal 1590 al 1650 la Repubblica delle Sette Province Unite divenne un impero mondiale. Il professor Tassinari inoltre ha spiegato alle classi come anche i coloranti fossero una merce rara. L’Olanda dominava il commercio del blu indaco, ad esempio, colorante vegetale per eccellenza che derivava dall’India e si usava all’epoca soprattutto nel settore tessile, dell’inchiostro di China, detto anche inchiostro cinese, usato per la scrittura, il disegno e la pittura proveniente dall’Oriente (Cina e India), della cocciniglia proveniente dal Messico, ricavato dall’omonimo insetto. L’importazione dei coloranti diede un forte impulso all’arte olandese tanto da essere definita "pittura del secolo d’oro".

Lo storico ha ricordato a questo proposito la celebre "Ragazza con l’orecchino di perla" di Vermeer che utilizzò quattro diversi blu (Blu Guado, Indaco, Blu di Sassonia e Blu lapislazzuli) per realizzarne il turbante. Con l’incontro del dottor Tassinari si è concluso il percorso didattico interdisciplinare che ha visto coinvolte le docenti di Lettere, Scienze, Arte e Lingue straniere. Il lavoro, anche se impegnativo, è stato molto interessante perché ci ha permesso di affrontare in maniere molto approfondita il concetto di "Economia-mondo" delineato dallo storico francese Fernand Braudel.

Emma Petrini

e Pietro Barbaresi IIF