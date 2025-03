L’Olimpia Marzocca sfida l’Ostra: big match

Il big match del girone B di Prima Categoria questa settimana si gioca sul campo del Marzocca (al Comunale Ponterio di Trecastelli) dove arriva l’Ostra, terza contro seconda in classifica, divise da sei punti. Visto lo scontro diretto potrebbe essere una giornata favorevole per la capolista Castelfrettese, tornata sabato alla vittoria espugnando il campo della Castelleonese, che nel ospiterà una Labor reduce da due sconfitte. Il Montemarciano è atteso da due partite nel giro di quattro giorni. oggi riceverà il Pietralacroce, mentre mercoledì giocherà il recupero della partita, rinviata una settimana fa per lutto, sul campo della Real Cameranese. In coda sfida da brividi quella tra San Biagio e Sampaolese. Domani Fc Osimo a Filottrano. Nel C Argignano a caccia della quarta vittoria di fila. Per la Passatempese derby a Montecassiano.

Il programma, Girone B, oggi (ore 15): Borghetto-Castelbellino (ore 14:30), San Biagio-Sampaolese (ore 14:30), Borgo Minonna-Castelleonese, Castelfrettese-Labor, Montemarciano-Pietralacroce, Olimpia Marzocca-Ostra, Staffolo-Real Cameranese. Domani (ore 16): Filottranese-FC Osimo. Classifica: Castelfrettese 56; Ostra 51; Olimpia Marzocca 45; Montemarciano 43; FC Osimo 42; Borghetto 40; Borgo Minonna 36; Filottranese 33; Real Cameranese 31; Castelleonese 27; Castelbellino 25; Pietralacroce 23; Staffolo e Sampaolese 21; San Biagio 20; Labor 18. Prossimo turno: Castelbellino-San Biagio, Castelleonese-Staffolo, FC Osimo-Castelfrettese, Labor-Montemarciano, Ostra-Borghetto, Pietralacroce-Olimpia Marzocca, Real Cameranese-Filottranese, Sampaolese-B. Minonna.

Girone C. Oggi (ore 15): Borgo Mogliano-Casette d’Ete (ore 14:30), Argignano-Castelraimondo, Montecassiano-Passatempese, Portorecanati-Belfortese, San Claudio-Real Elpidiense, Urbis Salvia-Camerino. Domani (ore 16): Potenza Picena-Elite Tolentino (ore 15), Montemilone Pollenza-Montecosaro. Classifica: Camerino 51; Borgo Mogliano 44; Potenza Picena 40; Castelraimondo 38; Belfortese 36; Passatempese, Montemilone Pollenza, Montecassiano, San Claudio e Argignano 34; Elite Tolentino 33; Portorecanati 31; Montecosaro 29; Casette d’Ete 23; Real Elpidiense 22; Urbis Salvia 11. Prossimo turno: Belfortese-San Claudio, Camerino-Borgo Mogliano, Casette d’Ete-Montemilone Pollenza, Castelraimondo-Potenza Picena, Elite Tolentino-Urbis Salvia, Montecosaro-Montecassiano, Passatempese-Portorecanati, Real Elpidiense-Argignano.