L’Olimpia non è abbastanza Real. A Madrid alza bandiera bianca 88-71

Sogna praticamente per un tempo intero, ma poi l’Olimpia Milano si deve schiantare contro il muro del Real Madrid che rimane imbattuto in testa alla classifica dopo quattro partite di Eurolega. I campioni d’Europa in carica vincono per 88-71, mentre l’Olimpia ancora non riesce a sbloccarsi in trasferta al netto di due gare decisamente complicate come quella di Madrid e quella d’esordio a Istanbul. Non bastano così le prove di Shavon Shields e Nikola Mirotic, ormai chiaramente i due leader offensivi della squadra di coach Ettore Messina.

L’americano è il miglior realizzatore con 16 punti segnati ai quali aggiunge anche 8 falli subiti e 7 rimbalzi, mentre il montenegrino ne segna 13 tirando con 58 da 2 (con 6 rimbalzi). In regia Kevin Pangos fa anche del canestro con 9 punti, ma non distribuisce neanche un assist e questo diventa un problema nell’attacco biancorosso che dopo 39 punti nei primi 16 minuti ne segna solo 32 nei rimanenti 24 minuti di gioco.

Questo anche perchè da tre punti i milanesi tirano male, solo 421 da 3, una percentuale impossibile da tenere con l’ambizione di provare a vincere a Madrid. I biancorossi si presentano con la faccia giusta sul parquet dei Blancos allungando subito sul 5-11 grazie alle iniziative dell’ex Mirotic, poi Voigtmann e il veterano Hines si mettono in proprio mantenendo la barra del comando milanese sul 19-25 a fine primo periodo.

Milano sembra avere la faccia giusta, punta ancora su Mirotic e Shields e si porta avanti, tocca anche il 28-36 quando si iscrive al match anche Pangos. Il massimo vantaggio è siglato dalla tripla di Hall per il +9 sul 30-39, ma è proprio qui che si ferma il fluido magico e inizia la rumba del Real Madrid. Il recupero degli spagnoli è inesorabile e giunge a compimento quando Llull sulla sirena dell’intervallo impatta a quota 42-42.

Chi riparte meglio è proprio il Real che sorpassa subito con Tavares sul 44-42. Shields tiene per un po’ a galla l’EA7 con 5 punti consecutivi (47-47), poi tocca a Pangos (51-51). Il Real, però, sfrutta le scorribande di Campazzo e tocca il massimo vantaggio quando Poirier realizza il 63-53 al 27’.

A fine periodo Tonut e Hall provano anche a riportano Milano in linea di galleggiamento sotto 67-61, ma gli spagnoli sono ancora più pronti a scattare con l’eterno Llull che colpisce due volte di fila dall’arco dei 6.75m (finirà con 19 punti la sua partita) per il 75-61 del 33’. Poi il Real vola letteralmente via quando ancora il francese Poirier schiaccia il 77-61 un passo più tardi. Così gli ultimi minuti di partita sono praticamente una lunga agonia fino alla sirena finale fino all’88-71 finale. I biancorossi saranno già in campo dopodomani in quel di Casale Monferrato dove giocheranno la sfida di campionato contro la Bertram Tortona a conclusione di una settimana italiana ed europea davvero di fuoco.