"L’Olimpia resta una grande ma la Vanoli è una sorpresa"

Olimpia Milano e Vanoli Cremona in campo alle ore 12 nel Napier Day, un doppio ex ci introduce alla sfida. Chi meglio di Flavio Portaluppi? Uno Scudetto con Milano nel 1996, una promozione in A2 con la Cremona che fu. Quindi Presidente e GM biancorosso, direttore generale in Vanoli. Il ’’lupo’’ è il volto di questo derby lombardo.

Flavio, tanti ricordi?

"A Cremona giocatore con Trinchieri, quindi Coppi dopo la promozione. Poi il ritiro e un nuovo salto di categoria da dirigente apprendista. Città che porto nel cuore. Dopo un campionato pazzesco sono partiti bene, la squadra è compatta e pur se modificata profondamente pare vicere con l’inerzia della passata stagione".

Non era facile, la Vanoli era data destinata a ben altro campionato ad inizio stagione.

"Il lavoro è lungo, ci sono però giocatori di riferimento come Lacey, Pecchia, Denegri, Eboua. Sono a buon punto".

Si passa da un campionato ad organico largo, con due soli giocatori stranieri, alla Serie A che ne può schierare sei. Eppure, da anni le neopromosse fanno belle figura. Com’è possibile?

"Cremona è una piacevole sorpresa, come Pistopia. Sambugaro, mio ex compagno di squadra, sta facendo un grande lavoro con coach Brienza. Poi le valutazioni sono sempre diverse. Ma stanno stupendo tutti".

E arriviamo all’Olimpia.

"Bissare lo Scudetto non è cosa da poco, altrimenti non si sarebbero dovuti attendere tutti questi anni. Poi ovvio, l’obiettivo sono le Final Four, e qui il discorso è differente. L’inizio è stato a rilento, da fuori non è facile farsi un’idea. Le cause possono andare dagli infortuni ad alcune scelte di mercato. E il ruolo di play, dall’addio di Rodriguez, è sempre stato un problema".

Ora gli infortuni la fanno da padrone, c’è anche stata la ricaduta di Billy Baron.

"Infortuni frequenti sì, a partire da Mirotic. Poi con il roster lungo sono aspetti che devi mettere da conto, ma nel momento del ’’caso Pangos’’ si è fermato Maodo Lo. Da qui un cammino altalenante. Partenza negativa, serie positiva, quindi un altro pesante accumularsi di sconfitte". E quest’anno l’EuroLeague pare pesare anche sui risultati in campionato. Successe anche alla sua Milano dei tempi di Repesa...

"Diciamo che l’EuroLeague è un ’’buon male’’ dai... Però certo, quanto vai in difficoltà su quelli che dovrebbero essere i tuoi punti fermi, vai in difficoltà. Ma prendiamo il lato positivo della faccenda. Quest’anno la Virtus, che viaggia a mille in Europa, perde più spesso in Italia. Vuol dire che anche le altre squadre sono migliorate. Poi vedremo come andrà a finire".

In Olimpia è tornato Shabazz Napier...

"E’ una bella sfida. L’anno scorso il suo impatto fu clamoroso, la squadra arrivò addirittura a ridosso dei playoff di EuroLeague dopo essere stata sul fondo della classifica. Dunque, verrebbe da dire, chi meglio di lui?".

Ettore Messina. Il suo modo di fare è stato spesso contestato di questi tempi.

"Ci sono allenatori duri, e altri più orientati verso i loro giocatori. Ho visto entrambe le categorie vincere e perdere".