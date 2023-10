Lollo Farinelli rivive nelle sue poesie

Poesie e racconti prima e dopo la malattia. Quella malattia che purtroppo non ha lasciato scampo a Lorenzo Farinelli, morto a soli 31 anni, nel 2019, a causa di un linfoma non Hodgkin a grandi cellule di tipo B. Per lui, a ridosso della diagnosi, circa quattro anni fa, si mobilitò l’intero mondo dello sport e dello spettacolo, con appelli – tra i tanti – dell’ex schermitrice jesina, Elisa Di Francisca, e dell’attore Christian De Sica. Lollo, medico e attore con la passione per la scrittura, usava sfogarsi con i pensieri. E sono proprio le sue poesie che saranno lette dagli amici di Lollo al teatro Sperimentale di via Redipuglia, venerdì alle 20.45. Arte e musica a sostegno della ricerca che non può che passare per l’organizzazione che porta il suo nome. L’evento è organizzato dall’associazione culturale anconetana Sulvic (degli eredi dei due impresari del rock, Mario Vico e Vittorio Sulpizi, ndr) e vede il patrocinio del Comune di Ancona.

"Abbiamo messo in campo i nostri artisti – dice dalla Sulvic Gianni Sulpizi –. Ci saranno commoventi coreografie con violiniste e pianiste". All’insegna della musica la seconda parte dello spettacolo, condotta da Luca Guazzati e arricchita dal concerto degli Opera Pop e di Mario Rosati (grande interprete, tra l’altro, di Renato Zero, con una parentesi a Castrocaro).

Sul palco, oltre agli Opera Pop, anche Amalia Dusmet, mamma di Lorenzo, nonché presidente della fondazione Farinelli, che fa sapere come "la ricerca scientifica stia dando i suoi frutti, ma ci vuole tempo – dice – per raggiungere i traguardi che ci siamo prefissati. Per questo, è importante continuare a sostenerla. Questa fondazione è nata per mio figlio, grazie agli amici e alle persone più care e non ha intenzione di fermarsi. Vogliamo realizzare tutti i sogni di Lollo, che ora sono i nostri. L’obiettivo prioritario è di aiutare la ricerca. Faremo tutto ciò che è in nostro potere affinché nessuno possa più patire le sofferenze che ha dovuto affrontare Lorenzo. Insieme per la vita".

La prima parte dello spettacolo, presentata da Matteo Magnarelli (MMag comunicazione), sarà incentrata sui meravigliosi scritti di Lollo. Poesie che raccontano la vita prima e durante la malattia attraverso metafore e immagini emotivamente nitide, che grazie ad alcuni straordinari interpreti diventeranno vere e proprie rappresentazioni teatrali. La regia di Elena Galassi, una delle più care amiche del 31enne. "Lollo era una persona gentile – ricorda lei –, vedeva il buono in tutto ciò che lo circondava, non lasciava mai indietro nessuno, innamorato della vita e delle persone che amava". "Ha lasciato un grande vuoto. Saremo in sei a dare vita alle sue poesie. Prima di morire – spiega –, mi aveva chiesto di portare avanti il suo lavoro e terminare ciò che per mancanza di tempo aveva lasciato incompiuto. Ma ogni volta che ci provavo mi bloccavo in preda a dubbi di cui avrei voluto parlare con lui. E ora ho provato a buttare giù quel muro di timore e di rabbia tra me e la nostra promessa". Ci saranno attori, musicisti, l’illustratore Nico Tamburo, che tanti momenti ha condiviso con Lorenzo Farinelli, nonché la sand artist Paola Saracini per realizzare illustrazioni con la sabbia in continua trasformazione.

Nicolò Moricci