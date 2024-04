Lollo rivive nelle sue poesie: "Ali bianche" è un condensato di sensazioni e desideri

Lollo Farinelli, a distanza di cinque anni dalla prematura scomparsa del medico e attore anconetano, ecco il suo libro di poesie. Il volume, dal titolo ´Ali bianche´, verrà presentato negli spazi della libreria Fogola, di Simona Rossi, in corso Mazzini 170 (la stessa strada in cui ha sede la Fondazione Farinelli, ndr).

L’appuntamento è per martedì (9 aprile), alle ore 18. Ci saranno ovviamente i familiari di Lorenzo, ma anche i tanti amici che hanno collaborato alla pubblicazione del libricino di Lollo. Emozionatissimi i genitori, Giovanni Farinelli e Amalia Dusmet, che – tra l’altro – è anche presidente della Fondazione Farinelli, intitolata appunto a suo figlio. Un’organizzazione, questa, che si batte da ormai cinque anni per la ricerca contro i tumori del sangue, destinando all’ospedale regionale di Torrette e non solo i proventi della sua attività. Lorenzo morì quando la ricerca e la medicina non erano forse ancora pronte a curare la neoplasia che la vita gli aveva messo davanti.

Una sfida dal nome crudele: un linfoma non Hodgkin a grandi cellule di tipo B. I familiari hanno tentato l’impossibile, la città ha corso una maratona di solidarietà fatta di bonifici, vicinanza e tam-tam che non sono bastati. Per lui, si erano mobilitati attori, sportivi e scienziati. Dalla schermitrice jesina Elisa Di Francisca a Christian De Sica, passando per l’anconetana Lucia Mascino, i virologi Roberto Burioni e Guido Silvestri. Resterà nella storia l’appello di Lollo: "Voglio vivere, potete aiutarmi? Non è finita finché non è finita". Da queste semplici parole si può capire la sensibilità del 34enne, che non ha mai smesso di scrivere, neppure da dentro le mura dell’ospedale dove combatteva per resistere.

"Lollo amava scrivere – ricordano mamma Amalia e papà Giovanni – Appuntava ovunque i suoi pensieri, le sensazioni, i desideri. E ha continuato a farlo anche nei momenti più bui, nemmeno le stanze degli ospedali lo hanno fermato. Abbiamo quindi pensato di recuperare tutti i suoi scritti così da fissarli per sempre in un libro, un’altra delle sue passioni. E dobbiamo ringraziare di cuore gli amici che ci hanno aiutato a selezionare il materiale. È un volume a cui teniamo molto, che restituisce ancora una volta tutta la bellezza di Lorenzo", concludono. In ´Ali bianche´, trasuda la vita di Lollo prima e durante la malattia. La prefazione è del giornalista Matteo Tarabelli, illustrazioni di Nico Tamburo.

Nicolò Moricci