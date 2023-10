L’omaggio a Triccoli con il "caso" Vezzali

Una copia del fioretto d’oro donato a Stefano Cerioni dopo la vittoria di Seul nel 1988 e commissionato al maestro orafo Gianfranco Catalani, consegnato al sindaco Lorenzo Fiordelmondo sarà custodito in municipio e poi trasferito nella nuova casa della scherma di via delle Nazioni. La consegna venerdì sera al teatro Pergolesi durante la proiezione in anteprima de "L’ultimo assalto", in esclusiva su History channel domani alle 21.50. Una serata di emozioni, immagini e filmati inediti del maestro che ha fatto nascere campioni olimpici: Stefano Cerioni, Giovanna Trillini, Elisa di Francisca e Valentina Vezzali. Quest’ultima non viene mai mostrata in video e solo citata incidentalmente da Cerioni in video. Un’assenza che hanno notato in tanti venerdì sera. Ma perché non c’era Valentina Vezzali? L’abbiamo chiesto al produttore del documentario Ivan Villa. "La produzione – spiega - ha invitato anche lei la quale ha detto che non avrebbe potuto partecipare. Così, mancando la sua autorizzazione non abbiamo potuto raccontarle né usare le immagini di repertorio che avevamo comprese quelle in cui da bambina si allenava con il maestro Ezio Triccoli. Un peccato, un’occasione persa più che per noi, per lei".

In ogni caso è stato un tuffo nel passato della Jesi sportiva e non solo, immagini che hanno reso la scherma con la disciplina e i valori che il maestro Triccoli ha incarnato, più vicina. Il documentario racconta l’incredibile storia di un uomo che, dopo aver scoperto di possedere un talento, ne ha fatto la zattera di salvataggio per superare la prigionia e la chiave per una nuova vita, finita la guerra. La storia di Ezio Triccoli comincia infatti in un campo di prigionia in Sudafrica, a Zonderwater, dove viene internato il 10 dicembre 1940. Ci resterà per sette anni.

Quello di Zonderwater è stato il più grande campo di prigionia costruito dagli alleati durante la II guerra mondiale; ha ospitato tra il 1941 e 1947 oltre 100mila soldati italiani, catturati dagli inglesi nei fronti dell’Africa settentrionale e orientale. Ezio iniziò per caso a tirare di scherma con un sottoufficiale inglese e scoprì di avere un talento innato che poi divenne scuola fucina di campioni nella sua Jesi. Toccanti le testimonianze raccolte nel documentario e lo spaccato intimo offerto dalle figlie Maria Cristina e Maria Paola. "Grazie al loro supporto fattivo – spiega Ivan Villa, marito di Elisa di Francisca – abbiamo potuto mostrare molto materiale, come gli 8 millimetri gelosamente custodito dalla famiglia".

Sara Ferreri