L’omaggio della polizia ai carabinieri in lutto

Un momento di profonda commozione e solidarietà si è vissuto presso la Compagnia dei Carabinieri di Senigallia, dove nella giornata di venerdì si sono recati i rappresentanti della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, per esprimere il loro cordoglio e vicinanza all’Arma dei Carabinieri, duramente colpita dalla tragica scomparsa di tre militari nell’esplosione avvenuta nei giorni scorsi a Verona.

Un gesto semplice, ma carico di significato, che testimonia la profonda unità tra le Forze dell’Ordine, soprattutto nei momenti più dolorosi. Le delegazioni hanno portato la loro presenza silenziosa e un pensiero di vicinanza a nome di tutto il personale, a conferma di un legame che va oltre le divise.

La Compagnia Carabinieri di Senigallia ha accolto con gratitudine l’omaggio, ringraziando sentitamente per l’affetto dimostrato. "In questi momenti difficili – hanno dichiarato – il calore e la solidarietà delle altre forze di polizia sono un segno tangibile di ciò che ci unisce ogni giorno: il servizio al Paese, con rispetto, dedizione e spirito di corpo".

A fermarsi questa mattina sono stati anche gli alunni delle scuole cittadine, che hanno rispettato un minuto di silenzio in onore dei tre militari deceduti.