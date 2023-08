L’omaggio dell’Arma a Senigallia per la Rotonda a Mare

Un omaggio insolito e inaspettato quello dell’Arma nel 90esimo compleanno della Rotonda a Mare: ‘Buongiorno da Senigallia’, nella foto si vedono due militari che percorrono il pontile con il gioiello sospeso tra cielo e terra alle spalle. In breve tempo l’immagine ha fatto il pieno di like, arrivando fino a 2mila e 500 oltre a numerose condivisioni. Un’immagine che è diventata subito virale. Tra i commenti all’immagine, non è passato inosservato quello del vice sindaco Riccardo Pizzi: "Emozionante vedere la nostra Rotonda nel profilo istituzionale dell’Arma. Grazie". Un anno fa, la foto che ritraeva due carabinieri in servizio in bicicletta, con la Rotonda alle spalle, non era finita nel profilo dell’Arma ma era comunque diventata virale. Due anni fa, il cielo stellato di piazza Garibaldi, aveva fatto da sfondo alla macchina della polizia, immortalata in mezzo alla piazza. Una foto che oltre che sul profilo della polizia era finita anche in molti quotidiani per l’unicità dello scatto, arricchito anche dalla pioggia che rifletteva non solo le luci, ma anche la volante. Motivo di lustro per la città che, attraverso i suoi monumenti più importanti riesce a farsi conoscere nel mondo.