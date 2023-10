L’ombra della pedofilia. Custode di una piscina tenta abusi su un minore. Anche diari pornografici

Professione: custode della piscina di una scuola. Hobby: collezionista di foto, video e ritagli di giornale. Tutti con un unico comun denominatore: bambini, ragazzi. E poi riviste con foto a sfondo sessuale con minorenni, un diario dal titolo inequivocabile nel settore della pedofilia, volumi specializzati, centinaia di video e foto in tre smartphone, tutti sequestrati dai carabinieri della stazione di Ancona principale. Gli uomini agli ordini del luogotenente Antonio Saracino si sono presentati lunedì scorso a casa di un sessantenne anconetano per eseguire una misura cautelare nei suoi confronti. Il custode è ai domiciliari, giustificati dal pericolo di reiterazione del reato: lavora in una scuola, a contatto con minorenni che sono quindi potenzialmente a rischio.

Single, senza figli, nessun precedente penale a suo carico. Un perfetto insospettabile. La sua abitazione era uno scrigno di segreti che hanno confermato i sospetti che i carabinieri avevano già da tempo. Sin da ottobre dello scorso anno, quando il dipendente comunale venne accusato dai genitori di un ragazzino di 12 anni: "Ha fatto delle avances a nostro figlio su un autobus di linea al Piano". Una richiesta sessuale esplicita quella che lo studente di seconda media avrebbe ricevuto dall’uomo. Il ragazzo, rimasto gelato, ha respinto con forza il 60enne. Una volta a casa si è confidato con i genitori che non ci hanno pensato un attimo e sono andati a raccontare tutto ai carabinieri.

I militari di Ancona principale hanno avviato un’indagine conoscitiva per identificare l’uomo e scavare nella sua vita. Non sono emerse novità sostanziali fino a quando, a maggio di quest’anno, lui non ha tentato un secondo approccio sessuale, sempre con lo stesso ragazzo, in una circostanza simile a quella precedente. Tentativo anche questo respinto, ma che ha fatto scattare la molla decisiva alle indagini. Il pm Andrea Laurino, già informato dei fatti, ha chiesto e ottenuto dal gip un decreto di perquisizione.

Ad agosto i carabinieri si sono presentati a casa del 60enne con il mandato in mano. Nell’abitazione è stato trovato parecchio materiale ritenuto interessante ai fini probatori: colpiscono, in particolar modo, i ritagli di giornale ritraenti tutti ragazzini in atteggiamenti assolutamente innocenti. Banali premiazioni scolastiche, competizioni sportive. Un collezionista di immagini, ma anche di foto e video sulla cui natura, tramite la Cyber investigation, si sta cercando di indagare. Molti files sarebbero stati scaricati dal custode. Altro materiale sarebbe invece stato a lui inviato attraverso una rete cyber criminale: da capire se il 60enne sia un semplice utilizzatore finale o se invece sia coinvolto in un giro di scambio di immagini ampio e sistemico. Al momento ai carabinieri non sono giunte altre denunce che accusino il custode della piscina anconetana. Ieri in sede di interrogatorio di convalida, l’uomo, assistito dall’avvocato Daniele Sandroni, avrebbe negato ogni addebito, specificando che il ragazzo con cui ha avuto due approcci sul bus, avrebbe equivocato parole e intenzioni. Il custode resta per ora ai domiciliari. Al vaglio anche i provvedimenti della scuola nei suoi confronti.

Il Comune specifica: "Il Servizio Sport, presso il quale il dipendente era impiegato, non ha concesso in uso né computer né telefono. Svolgeva sì attività di custode ma perlopiù affiancato da un collega. Il dipendente comunale era conosciuto ai Servizi Sociali i quali non hanno avuto mai notizie di comportamenti inadeguati. Siamo venuti a conoscenza della sua implicazione solamente al momento dell’arresto.

Andrea Massaro