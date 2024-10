"L’ombra di Aldo Moro", Calabrese sul palco del teatrino Campana

Il teatrino Campana di Osimo ospita stasera il primo appuntamento della tradizionale rassegna "Altra scena". "L’ombra di Aldo Moro" è lo spettacolo diretto e con Pino Calabrese (di Patrizio J. Macci) che vuole dare voce, attraverso il ritratto di Oreste Lombardi, il caposcorta del presidente della Democrazia Cristiana, appunto "l’ombra" di Aldo Moro, a tutti gli altri, poliziotti, carabinieri e uomini di ogni arma che hanno fatto della loro vita l’ultimo baluardo della difesa di qualcosa nella quale hanno creduto o hanno dovuto credere. Un reading per rivivere in maniera emozionale e coinvolgente uno spaccato di quella storia, una ferita ancora aperta. L’ingresso alle 21.15 è come sempre gratuito con prenotazione consigliata. Gli altri tre appuntamenti si snoderanno poi tra novembre e dicembre: il primo è stato fissato per domenica 10 alle 17.30 e porta il titolo di "Children’scorner", testi di Gianni Rodari con Michele Pirani e Trio Synchordia, il terzo venerdì 22 alle 21.15, "E sul sagrato corrono liberi", con Simone Ripari, Fabrizio Pagliaretta e Francesco Vita per la regia di Gabriele Carletti e l’ultimo giovedì 12 dicembre, alla stessa ora del precedente, "Il sonno perduto", spettacolo di teatro fisico, testi di Alessandro Pertosa e regia di Francesca Lattanzio. La rassegna, che negli anni ha sempre riscontrato successo di pubblico, è a cura dell’istituto Campana per l’istruzione permanente.