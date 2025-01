"L’ombra vede", al museo Omero un viaggio nel mondo di Cucchi

Tre visite guidate all’esperienza multisensoriale ‘L’ombra vede’, costruita insieme all’artista marchigiano Enzo Cucchi. A organizzarle è lo staff del Museo Omero di Ancona, oggi, domenica 19 e domenica 26 (ore 16.30, prenotazione 3355696985). L’iniziativa rappresenta l’occasione per approfondire un percorso artistico dove la poetica visionaria di Cucchi si intreccia con un’esperienza multisensoriale e scenografica. Durante le visite il pubblico sarà accompagnato in un viaggio emozionante nel mondo di Enzo Cucchi, un artista che ha saputo unire tradizione e contemporaneità, creando opere che parlano direttamente ai sensi e all’immaginazione. Allestita in uno spazio suggestivo, la mostra offre l’opportunità di entrare in contatto con l’arte attraverso il dialogo tra luci, ombre e materiali.