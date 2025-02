L’omicida accusato anche di diffamazione

Uccise la vicina di casa per soldi e ora va a processo per calunnia e diffamazione. Nuovi guai giudiziari per Maurizio Marinangeli, il cuoco di 64 anni con il vizio del gioco condannato all’ergastolo in via definitiva, ad aprile del 2024, per il delitto di Emma Grilli. La donna, 85 anni, fu accoltellata e derubata di monili d’oro. L’omicidio si consumò la mattina del 17 luglio del 2018, a Chiaravalle, in un appartamento di via Verdi. Era stato il marito dell’anziana, tornando a casa, a trovare la moglie morta in cucina, in una pozza di sangue. Il cuoco, come è emerso poi dal processo, era sceso nell’appartamento della vicina e con una scusa si era fatto aprire la porta per entrare. Una volta dentro l’aveva accoltellata per derubarla. In casa aveva preso l’oro trovato, catenine e ciondoli. Poco dopo si era presentato da un compro oro di Falconara per rivendere i monili, fruttati 250 euro, usati per il gioco e per portare i figlio a pranzo. Una dipendenza cronica la sua per il gioco che aveva portato i familiari a razionalizzargli lo stipendio. Durante il processo, in cui è stato accusato di rapina e omicidio volontario premeditato e aggravato, Marinangeli aveva dichiarato (in data 15 novembre 2019) che i gioielli gli erano stati dati da un albanese di nome Tony, per rivenderli, negando ogni accusa sul delitto. Una circostanza che è stata poi smentita. L’albanese lo ha denunciato. Ieri mattina la giudice Francesca De Palma ha rinviato a giudizio Marinangeli, difeso dall’avvocato Emiliano Carnevali, il processo si aprirà a settembre. Era imputata anche la mamma per falsa testimonianza ma la donna nel frattempo è deceduta. L’albanese è parte civile con l’avvocato Nicola Cagia.

ma. ver.