L’omicidio di Fabriano. Galea ha un vizio di mente. Non può stare a processo

Omicidio di Fabriano, Alessandra Galea ha un vizio totale di mente. A stabilirlo è stata la perizia psichiatrica che la giudice per le indagini preliminari Sonia Piermartini ha affidato allo psichiatra Luciano Secchiaroli. Il professionista ha potuto relazionare ieri mattina, in tribunale, il resoconto dei suoi accertamenti sulla donna (con la formula dell’incidente probatorio), accusata di aver ucciso l’amico Fausto Baldoni, 63 anni. Da anni conviveva con lui, nell’abitazione dell’uomo, in via Castelli, a Fabriano. Il 3 giugno scorso il delitto, avvenuto prima dell’ora di pranzo. Baldoni è stato ucciso con dei colpi alla testa e sul corpo, con un oggetto contundente, si ipotizza una lampada al sale che si trovava tra la camera da letto e il corridoio dell’abitazione. Per lo psichiatra Secchiaroli la Galea sarebbe affetta "da schizofrenia panaroidea" e non era capace di intendere e di volere al momento del fatto. Una totale incapacità è stata stabilita anche per il periodo attuale e quindi non potrebbe stare a processo. Sulla sua pericolosità sociale la giudice ha chiesto una integrazione, formulando ieri il quesito allo psichiatra che ora avrà ulteriori 20 giorni per dare risposta anche su questo. Per sostenere un processo Galea dovrebbe affrontare una cura farmacologica adeguata, essendo questa incapacità rilevata reversibile se curata medicalmente. La 49enne, ieri è stata tradotta in tribunale, dal carcere femminile di Villa Fastiggi di Pesaro, dove è reclusa dal giorno del delitto. A portarla nell’aula del gip è stata la polizia penitenziaria. Galea è indagata per omicidio volontario aggravato dalla coabitazione. Nella famiglia della donna c’è un precedente di infermità mentale, la sorella gemella, Consuelo, prosciolta per tre gradi di giudizio dopo aver ucciso, nel 2014, sempre a Fabriano, la madre a colpi di una pistola giocattolo. A chiedere la perizia psichiatrica è stata la difesa della 49enne, rappresentata dall’avvocato Franco Libori. Il pm Ruggiero Dicuonzo non si è opposto. I familiari della vittima, rappresentati dall’avvocato Angelo Fransceschetti, non hanno nominato consulenti di parte. Galea, in sede di interrogatorio di garanzia, aveva dato una sua versione dei fatti, dicendo che aveva spinto via Baldoni dopo un tentativo di approccio sessuale. Non si sarebbe accorta nemmeno di averlo ucciso tanto che è uscita poi di casa per recarsi dai figli, fuori regione. L’autopsia però aveva escluso una morte per caduta.