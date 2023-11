L’oncologa. Rossana Berardi diventa tesoriere dell’Aiom

La senigalliese Rossana Berardi è il nuovo tesoriere dell’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), la più importante società scientifica dell’oncologia italiana. "Sono grata e onorata per aver raggiunto una così importante carica istituzionale nell’Aiom, in cui sono entrata come giovane oncologa oltre vent’anni fa – dice –. Sono consapevole che una buona amministrazione delle risorse è fondamentale per il funzionamento di una realtà importante come l’Aiom. E sarà il mio impegno".