"Longhi non ci scalda, Rubini l’uomo giusto"

"Longhi? Il suo nome non entusiasma e convince al 100%, ma tutti i fronti sono aperti e lavoreremo assieme agli altri per arrivare a un accordo su tutto". L’assemblea di Altra Idea Città, andata in scena venerdì sera, ha discusso le varie opzioni in campo nel polo progressista che vede coinvolti i Verdi, il Movimento 5 Stelle e una lista civica in appoggio. La figura dell’ex Rettore dell’Università Politecnica delle Marche, secondo la portavoce di Altra Idea di Città, Loretta Boni, non scalda troppo. Sui programmi c’è una convergenza di fondo, ma sui nomi e nel concreto le forze coinvolte navigano a vista anche se i tempi iniziano a farsi stretti e i punti da affrontare ancora tanti: "Manca la cornice all’interno di cui tutti noi dovremmo muoverci e non sembra cosa da poco _ aggiunge la Boni _. Ancora non è stato firmato alcun documento, di fatto la coalizione non esiste, sebbene , ripeto, di base ci sia un accordo di massima su molti argomenti. È vero, ha ragione, il tempo stringe e noi siamo ancora in alto mare, ma basterà una settimana per sistemare tutto". La settimana giusta potrebbe essere la prossima, specie dopo il nuovo vertice con tutte le forze in campo fissato per giovedì sera in cui si dovrebbe decidere anche chi sarà il candidato condiviso: "Noi restiamo convinti che Francesco Rubini sia la persona giusta _ aggiunge la Portavoce di Altra Idea di Città _. In questi anni è cresciuto tanto politicamente e ha acquisito esperienza e capacità che lo rendono di fatto il nome più spendibile. È stato lui a dichiararsi disponibile a fare un passo indietro di fronte a un nome ‘terzo’ e di spessore e condiviso da tutte le forze in campo. Ad oggi quel nome non è sul tavolo e tra quelli presenti Rubini è di gran lunga il più coerente. Nel vertice di giovedì, molto importante, dovremo assolutamente firmare e ufficializzare un pre-accordo elettorale". I nomi di cui riferisce la Boni sono Andrea Vecchietti, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, e Roberto Rubegni dei Verdi che però detengono anche la paternità della proposta di Sauro Longhi. Più defilato l’avvocato Antonio Di Stasi, presente l’altra sera alla kermesse di Carlo Pesaresi ‘Ancona a Colori’: "Di Stasi si è detto disponibile a dare una mano alla coalizione, una persona e un professionista di valore, ma per ora non si è parlato di un suo impegno diretto sotto il profilo della candidatura a sindaco".

p.cu.