L’opera omnia del poeta "Ecco Franco Scataglini, primo maestro e amico Fu vera folgorazione"

di Valerio Cuccaroni "Franco Scataglini è un poeta straordinario". Ne è convinto il grande critico letterario Massimo Raffaeli, che collabora da decenni con Rai 3, autorevoli giornali nazionali e case editrici prestigiose. Invitato alla presentazione dell’opera omnia di Scataglini, in programma oggi alle 17 al Ridotto del Teatro delle Muse, Raffaeli dialogherà con il curatore del libro, Paolo Canettieri, docente di Filologia romanza all’Università "La Sapienza" di Roma, e gli altri studiosi presenti, Corrado Bologna e Monica Lombardi. Come si sono conosciuti Scataglini, poeta anconetano nato nel 1930 e morto nel 1994, con Raffaeli, studioso di letteratura, originario di Chiaravalle, formatosi a Bologna e più giovane di diciassette anni? "Ricordo bene quel giorno: era il primo settembre 1979 e si inaugurava la mostra di Valeriano Trubbiani a Palazzo Bosdari, sede della Pinacoteca. Trubbiani, che mi aveva annunciato la presenza di Scataglini, fece da tramite. Fu una folgorazione per me: da quel giorno non si è più interrotto il rapporto di scambio, anzi di devozione, con quello che considero il mio primo maestro e un grande amico. È durato quindici anni, fino alla sua morte. In mezzo ci sono state la rivista radiofonica Residenza, i libri, gli incontri, le esperienze: una parte...