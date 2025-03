L’"Operaccia Satirica" di Paolo Rossi

Grande artista del teatro, Paolo Rossi conclude domani la stagione del Teatro Spontini di Maiolati - nata dalla collaborazione tra la Fondazione Pergolesi Spontini, il Comune di Maiolati e l’Amat, con il contributo della Regione e del MiC - con il suo nuovo lavoro "Operaccia Satirica". "Chi è capace di narrare storie – racconta Paolo Rossi - ha il potere di governare il mondo, che sia una nazione, un condominio, una famiglia o una coppia. Le operacce satiriche sono creazioni stravaganti che nascono da diverse ispirazioni: la lettura dei grandi classici letterari che vengono trasformati in buffe composizioni, episodi ’rubati’ dalla vita vissuta e dal mio personale repertorio poi rielaborati e trasformati in poesie comiche che, grazie all’accompagnamento musicale, si tramutano in una canzonaccia popolare. Il linguaggio è scorretto, variegato, ricco di storpiature, parole e suggestioni strane, ma facilmente comprensibili per tutti. Rimangono fondamentalmente delle storie: noi ci sforziamo di raccontarle al meglio per combattere il senso di disorientamento e smarrimento che proviamo pensando a come è governato il mondo che viviamo. Se si smarrisce la strada, l’unica direzione è perdersi nelle nostre storie… Cantando, ridendo, ballando e ridendo ancora, e sarà proprio così che ci ritroveremo. Ad ogni modo, si ride. Tanto".

Nato nel 1953 a Monfalcone, Paolo Rossi è un artista poliedrico che da oltre quarant’anni percorre inarrestabile ogni strada dello spettacolo. Dai piccoli club ai grandi teatri, dal cabaret alla televisione, dal tendone da circo ai palcoscenici più tradizionali, Rossi ha saputo conquistare il pubblico con il suo inconfondibile stile, un modo di "fare spettacolo" unico nel suo genere. La sua arte, profondamente radicata nei temi del presente, si nutre degli insegnamenti senza tempo dei grandi classici, spaziando da Shakespeare a Molière, da Brecht alla Commedia dell’Arte, che rimane una delle sue fonti d’ispirazione più amate. Con il suo straordinario talento, Paolo Rossi ha compiuto una vera e propria impresa culturale: avvicinare il pubblico del teatro a quello dei tendoni rock, superando barriere e generi. I suoi monologhi, vibranti come canzoni, sono capaci di conquistare le platee più diverse grazie a una forza comunicativa dirompente e a un’energia mediatica fuori dal comune. Innovativo, mai accademico, ma sempre fedele alle radici storiche del teatro, Rossi dà vita a un’arte in continua evoluzione, capace di reinventarsi pur mantenendo intatto il legame con la tradizione. Informazioni presso biglietteria del Teatro Pergolesi di Jesi 0731206888. Inizio spettacolo ore 21.