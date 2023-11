Lopez: "L’AlbinoLeffe?. Non fermiamoci ora"

ZANICA (Bergamo)

Archiviato il mese di ottobre, che ha visto l’AlbinoLeffe sempre imbattuto in campionato e in grado di inanellare cinque risultati utili consecutivi (di cui quattro senza subire gol), i blucelesti sono pronti a tornare in campo. Lo faranno nel match in programma oggi, ore 18.30 -, quando allo Stadio Silvio Piola affronteranno il Novara.

Il tecnico Giovanni Lopez (nella foto): "Vogliamo proseguire con le buone prestazioni e i buoni risultati che hanno contraddistinto i nostri ultimi impegni. Ogni settimana e ogni giorno ci alleniamo e lavoriamo con questo obiettivo, e devo dire che lo stiamo facendo nel migliore dei modi. A livello di indisponibili, purtroppo non recuperiamo nessun infortunato. Torna invece Longo, che rientra dalla squalifica".

"Affronteremo - conclude il tecnico - una squadra che, nonostante la posizione di classifica, con il cambio di allenatore sembra aver ritrovato un buon stato di forma. Il pareggio ottenuto nell’ultimo turno a Meda contro il Renate ne è la dimostrazione".

Vasco Algisi