L’opposizione attacca "L’assessora si vergogni Mai un’estate così povera E’ comandata da Ciccioli"

di Pierfrancesco Curzi

"L’assessore Bertini, comandata da Carlo Ciccioli, gioisce dopo aver perso tre festival di carattere nazionale". È duro l’affondo delle opposizioni di centrosinistra in consiglio comunale. Era immaginabile che l’intervista rilasciata al nostro giornale provocasse delle reazioni e così è stato. Nel documento inviato ieri dal centrosinistra (spicca ancora, tra i firmatari della coalizione, l’assenza di Massimo Mandarano, Gruppo MistoItalia Viva, sempre più vicino a passare in maggioranza) l’attacco è totale: "Le dichiarazioni della Bertini rilasciate al Carlino lasciano stupefatti – si legge nel documento sottoscritto dai gruppi Pd, Ancona Futura, Ancona Diamoci del Noi e Azione – Scioltasi come neve al sole la scusa che non c’erano i soldi per confermare la programmazione estiva, viste le prebende e le risorse poi trovate per ben altro, la Bertini sembra ora gioire dell’addio da Ancona di ben tre festival nazionali. La nostra, pare vederla, si sfrega le mani per aver recuperato qualcosina da dedicare a quello che le viene comandato dal Carlo Ciccioli che muove i fili. Priva di ogni pudore, non solo bolla come ‘capricci’ la inevitabile presa d’atto dell’impossibilità di realizzare una manifestazione importante e nazionale come il Kum festival, ma in una visione misera della politica culturale, gioca al ‘passa la carta’. Se Kum va a Pesaro allora, tiè, io ti prendo due eventi(ni) collaterali di una manifestazione che però rimane ben salda a Pesaro (in realtà è stato annunciato che il festival sbarcherà ad Ancona nel 2024, ndr). Ah, senza dire che sono eventi già svoltisi quest’anno a Pesaro e dunque solo ricicciati su Ancona".

L’opposizione ribadisce il concetto della vicinanza della Bertini al capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale che ha effettivamente imposto alla giunta Silvetti la nomina dell’ex funzionaria della Regione. Una questione squisitamente politica che non ha mancato, al tempo, di fare rumore e proprio sullo stesso tema insiste il centrosinistra che poi attacca l’assessore in maniera diretta: "Ma quale è la sua visione della politica culturale per la città, assessore Bertini? – chiedono i membri della minoranza in consiglio comunale – Oltre a giocare a carte sulla pelle degli operatori e del pubblico, che idea ha? Sì, proprio Lei che non ha vergogna di dire che il cinema la fa addormentare, che la danza non le piace e che a teatro va raramente. Sì, proprio Lei, che si fa accompagnare agli incontri con gli operatori da un sedicente consulente ben noto nell’ambiente per i guai che ha con la giustizia per gravi reati presuntivamente commessi proprio mentre svolgeva incarichi pubblici nel settore culturale. Cosa immagina per questa città oltre ad affossare e scientificamente eliminare quanto di buono esiste, lasciandoci un’Ancona mai come questa estate priva di eventi ed iniziative?".