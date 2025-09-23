L’opposizione contro il "libro dei sogni": "Non c’è stata nessuna rivoluzione"

E’ scontro politico sulle linee programmatiche presentate dall’amministrazione Glorio. L’opposizione contesta quello che definisce "un libro dei sogni".

"Nei primi 100 giorni della nuova amministrazione Glorio, la città di Osimo avrebbe dovuto assistere a una rivoluzione di interventi e cambiamenti – almeno a leggere la lunga lista del ’libro dei sogni’ pubblicata in campagna elettorale e presentata nelle linee programmatiche. Peccato che, dopo tutto questo entusiasmo mediatico, la realtà sia rimasta molto più prosaica: la Glorio ha pensato bene di limitarsi a portare avanti solo le opere già avviate dal commissario prefettizio, mentre per quanto riguarda tutti gli altri progetti ’epocali’? Rinviati senza troppa fantasia direttamente al 2026, se tutto va bene".

Ad affermarlo è il consigliere di Fratelli d’Italia Giorgio Magi. Il Consiglio tornerà a riunirsi oggi pomeriggio e il clima è rovente. "Scuole nuove, vecchi cinema rinati, quartieri rilanciati, una città pronta per una serie televisiva. Ci sono pagine intere dedicati a fantomatici progetti di inclusione per le minoranze, poi per la viabilità ci sono due righe striminzite, con interventi spot e senza affrontare l’annoso problema del traffico in maniera strutturale ed organica. Le promesse che non riusciranno a risolvere sono quelle relative ad edilizia popolare e riqualificazione degli edifici di prestigio, includendo i mutui agevolati per le giovani coppie. È un problema di mancanza di coperture, tempi tecnici e progettualità". Poi c’è il capitolo decoro e sicurezza: "Anche lì tante belle parole ma nel concreto non si è fatto niente".