L’opposizione di Rubini "Hanno portato la città a un passo dalla sua fine"

Per dieci anni Francesco Rubini, nell’ultimo mandato alla guida di Altra Idea di Città, è stato all’opposizione di Valeria Mancinelli. Ora si chiude un periodo e ci si appresta alla successione.

Rubini, perchè non c’è stato verso di unire il campo della sinistra in questi anni in città?

"Perché la sindaca Mancinelli ha governato a modo suo, sbagliando le scelte strategiche, considerando chi non la pensava come lei come degli stolti e soprattutto ha portato Ancona a un passo dalla sua fine".

Tutto negativo questo bilancio o c’è qualcosa che le riconosce?

"La sua linea di guida dell’amministrazione è stata pragmatica. Di lei si può dire tutto, non che non abbia le capacità di amministrare, è stata una sindaca capace di dettare un’agenda e di portare avanti il suo programma. Nei dieci anni ha messo mano su dossier storici, penso a piazza Cavour, al Verrocchio o all’ex Ipsia, opere che andavano fatte o risolte e lei l’ha fatto". Torniamo alle note dolenti, partendo dalle scelte strategiche per Ancona: dove ha sbagliato l’attuale sindaca?

"Premetto che il mio è un giudizio politico, ma come dimenticare la capriola sull’Area Marina Protetta, la decisione ostinata di chiudere la stazione marittima e il progetto di metropolitana di superficie e infine le Grandi Navi al molo Clementino del porto".

Lei ha avuto da ridire anche sul fronte dell’approccio istituzionale della Mancinelli, cosa intende?

"Il suo autoritarismo, la costruzione del suo ‘cerchio magico’ da cui non si è mai discostata. Il ruolo del consiglio comunale svilito con i consiglieri di maggioranza trasformati in passacarte oppure il ruolo dei Ctp (una sorta di ex circoscrizioni, ndr) ignorati dalla maggioranza se non usati per il suo consenso. Insomma, il livello di partecipazione democratica è stato pari a zero".

Lei ha usato un termine forte: Ancona è a un passo dalla morte. Ci spiega?

"Intendo morte sociale, culturale, la popolazione crollata sotto 100mila abitanti, il calo degli universitari a causa di una città poco accogliente, le scelte folli sul porto".

Il vostro progetto di polo civico a sinistra è saltato e intanto la destra, zitta zitta, sta costruendo il suo sogno. Pensa che Ancona sia in procinto di non essere più di centrosinistra?

"È possibile, la destra sta approfittando di un vento favorevole e se succederà è solo colpa del Pd e della coalizione che ha sostenuto la Mancinelli in questi dieci anni".

Come giudica i primi passi del suo avversario, Daniele Silvetti?

"Le prime passerelle di politici da Roma, la moderazione, l’ambientalismo: un maquillage furbo che presto verrà scoperto perché Silvetti e i suoi rappresentano il gruppo di potere post-fascista. La loro idea di futuro, l’ammiccamento sulla stazione marittima, lasciamo stare".

p.cu.