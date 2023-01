L’opposizione in Consiglio è quasi compatta: "E’ Daniele Silvetti il nostro candidato ideale"

di Pierfrancesco Curzi

Avanti compatti nel nome di Daniele Silvetti. Per i consiglieri comunali dorici di minoranza che fanno parte del centrodestra, a parte la Lega, per gli altri esponenti è un plebiscito. Per quanto concerne Antonella Andreoli, unica esponente della Lega in consiglio, bisognerà attendere l’esito del vertice odierno tra i coordinatori regionali dei partiti della coalizione. Abbiamo provato a chiederle conto, ma lei, giustamente vista l’imminenza del vertice, ha preferito attendere gli eventi. Per il resto tutti d’accordo e compatti sul nome dell’avvocato Silvetti, a partire dal civico Stefano Tombolini, del Movimento 60100, a lungo in attesa di un approfondimento della sua posizione: "Ci siamo incontrati con Daniele Silvetti e lo rifaremo a breve per discutere ancora e limare alcuni dettagli – conferma Tombolini, in lotta contro Valeria Mancinelli nel 2018 e battuto al ballottaggio – La volontà di collaborare c’è tutta, vorrei soltanto capire il ruolo della nostra civica all’interno della coalizione di centrodestra. Se dovessi dare un parere oggi sono molto più ottimista di qualche tempo fa circa la nostra adesione a quella squadra". Civiche destinate a svolgere un ruolo determinante nella proposta elettorale in vista delle comunali di fine maggio, a partire da quelle direttamente in appoggio allo stesso Silvetti che tra stasera e domani dovrebbe ricevere l’imprimatur definitivo. C’è ottimismo nel campo del centrodestra, come confermato da Daniele Berardinelli, anche lui come Silvetti di Forza Italia: "La mia percentuale su Silvetti candidato? Se non è il 100 sarà il 99%, non vedo alternative. È lui il candidato ideale. Dalla sua anche l’esperienza politica giusta per gradi, da consigliere comunale a regionale, presidente del Parco del Conero e ora candidato sindaco. Il partito è con lui. La presunta fronda dei dissidenti? Non la voglio neppure commentare".

Infine il partito leader dello schieramento di centrodestra, Fratelli d’Italia. Marco Ausili, consigliere regionale e comunale attacca il Partito Democratico dopo la nota diffusa l’altro giorno: "Dal Pd sulle dimissioni dal parco del Conero di Silvetti solo polemiche sterili che avvelenano la campagna elettorale e allontanano la gente dalla partecipazione al rilancio della città – dice Ausili – Silvetti si dimetterà quando sarà eletto o comunque quando lo dice la legge, non quando lo dice il Pd. Credo piuttosto sia necessario parlare di temi attuali, delle questioni reali della città. A questo scopo ringrazio Silvetti per l’importante disponibilità data e mi auguro che l’intera coalizione del centrodestra converga presto. Appunto perché è necessario partire al massimo con una campagna elettorale incentrata sulle priorità di Ancona: completamento delle infrastrutture, rilancio della competitività commerciale e turistica, politiche adeguate su decoro, famiglie, sicurezza e legalità. Lo dice benissimo Silvetti nelle sue prime dichiarazioni, come lo abbiamo detto con FdI Ancona da tempo: no alla stagnazione, sì all’alternanza politica, no al sonno della città, sì al recupero de ruolo di capoluogo di regione".